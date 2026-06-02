VKontakte führt erweiterte Statistiken und Werbetools für persönliche Profile ein

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VKontakte führt erweiterte Statistiken und Werbetools für persönliche Profile ein

Das soziale Netzwerk VKontakte hat ein wichtiges Update für persönliche Profile eingeführt. Nutzer können nun die Leistung ihrer Inhalte analysieren und Werbekampagnen direkt über ihr Profil starten, um ein neues Publikum zu gewinnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Statistikbereich erhalten Autoren detaillierte Informationen über Reichweite, Interaktionen mit Beiträgen und die Aktivitäten von Freunden. Die Daten werden sowohl in einer Gesamtübersicht als auch separat für jede Inhaltsart – Posts, Clips, Stories und Videos – dargestellt.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Integration der direkten Anzeigenverwaltung über das persönliche Profil. Unter jedem Post und Clip erscheint nun eine „Promote“-Schaltfläche. Zudem wurde im Profilmenü ein Bereich hinzugefügt, der zum vereinfachten Dashboard der Plattform VK Реклама führt.

Um eine Werbekampagne zu starten, muss der Nutzer lediglich das Ziel (Abonnenten gewinnen, Beitrag bewerben oder Website-Traffic), die Zielgruppe und das Budget festlegen. Derzeit sind diese Funktionen für verifizierte Konten (grauer Haken) mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung verfügbar.

Die Promotion-Tools sind derzeit in der mobilen VKontakte-App verfügbar; der Werbe-Button unter Beiträgen wird bei Profilen mit über 3.000 Abonnenten angezeigt. Die Einführung dieser Funktionen in der Webversion der Plattform wird in Kürze erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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