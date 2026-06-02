Verteidigungs-Startup Mach Industries vervierfacht seinen Wert in einem Jahr

Das von dem 22-jährigen Ethan Thornton gegründete Verteidigungstechnologie-Startup Mach Industries hat in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar eingesammelt. Nach dieser Finanzierungsrunde erreichte die Marktbewertung des Unternehmens 1,8 Milliarden US-Dollar. Dies ist fast viermal so viel wie im Vorjahr – im Juni 2025 wurde das Unternehmen mit 470 Millionen US-Dollar bewertet. Dies berichtet Techcrunch.com .

Diese Investitionsrunde wurde von Infinite Capital und Ribbit Capital geleitet. Auch große Investoren wie Bedrock Capital, Sequoia Capital und Khosla Ventures beteiligten sich an dem Projekt. Laut Mach Industries-Gründer Ethan Thornton erfordert die Entwicklung autonomer Waffensysteme erhebliches Kapital, weshalb das Unternehmen ursprünglich 200 Millionen US-Dollar aufnehmen wollte, der Betrag jedoch aufgrund des hohen Investoreninteresses auf 300 Millionen US-Dollar erhöht wurde.

Das 2023 gegründete Unternehmen Mach Industries arbeitet derzeit an fünf autonomen Fahrzeugen: Viper (ein VTOL-Jet), Glide (ein Höhensegler), Stratos (eine Luftüberwachungsplattform), Dart (ein kostengünstiger Anti-Drohnen-Abfangjäger) und Pike (ein Langstrecken-Munitionswerfer). Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr mit der Produktion von mindestens drei dieser Systeme zu beginnen.

Darüber hinaus hat das Startup kürzlich einen neuen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium (Pentagon) unterzeichnet. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Defense Innovation Unit (DIU) wird das Unternehmen ein großes Kampfflugzeug für die Navy entwickeln, das keine Start- und Landebahn benötigt. Dieses Projekt könnte in Zukunft auch kommerziell genutzt werden.

Derzeit besteht das Team von Mach Industries aus über 350 Mitarbeitern. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionsstätte mit einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern in Huntington Beach, Kalifornien, sowie über Design- und Entwicklungszentren in anderen Regionen. Ethan Thornton brach sein Studium am MIT (Massachusetts Institute of Technology) im Alter von 19 Jahren ab, um dieses Startup zu gründen.