Wie man es in die Startup Battlefield Top 20 schafft

Jeder Startup-Gründer träumt davon, auf der Bühne der TechCrunch Disrupt zu stehen, einen sechsminütigen Pitch vor den einflussreichsten Investoren des Silicon Valley zu halten und um ein Preisgeld von 100.000 Dollar sowie den Disrupt Cup zu kämpfen. Der erste Schritt zum Erfolg beginnt mit der Bewerbung. Die Frist für die diesjährige Kohorte wurde bis zum 8. Juni verlängert, sodass Interessierte noch eine Chance haben. Wie Techcrunch.com berichtet.

Die Startup Battlefield Top 20 werden aus den besten Vertretern der Startup Battlefield 200 ausgewählt. Im Auswahlprozess werden Unternehmen bevorzugt, die bahnbrechende Ideen haben, neue Wege in ihrer Branche eröffnen und in der Lage sind, große Veränderungen herbeizuführen. Einzigartigkeit des Produkts und globale Marktreife sind die Hauptkriterien.

Videos über das Produkt und die Gründer sind für Kandidaten entscheidend. Dies ist der erste Eindruck bei den Juroren und zeigt die Bereitschaft des Unternehmens für die Disrupt-Bühne. Es wird empfohlen, das Produkt im Video in Aktion zu zeigen und vor der Kamera Selbstvertrauen zu demonstrieren, anstatt sich nur auf Zahlen zu verlassen.

Ausgewählte Unternehmen bereiten sich gemeinsam mit dem TechCrunch-Team auf die Präsentation vor. Jeder Teilnehmer hat sechs Minuten Zeit, sein Projekt vorzustellen, gefolgt von Fragen bekannter Investoren wie Aileen Lee, Kirsten Green und Navin Chaddha. Fünf der Top 20 ziehen in die Finalrunde ein, und der Gewinner erhält ein Preisgeld von 100.000 Dollar.