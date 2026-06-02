Xiaomi-Smartphones erhalten Unterstützung für Dateifreigabe via AirDrop

Nach Samsung hat Xiaomi auf seinen Smartphones eine Funktion zur Dateifreigabe mit dem iPhone über Quick Share und AirDrop eingeführt. Das Unternehmen gab diese Neuerung auf seiner offiziellen X-Seite bekannt, wie Ixbt.com berichtet.

Nutzer von Xiaomi-Smartphones mit HyperOS 3 können nun Daten mithilfe des standardmäßigen Android-Schnellübertragungstools an Apple-Geräte senden. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Abbau plattformübergreifender Barrieren.

Obwohl die Funktion derzeit nur für das Modell Xiaomi 17T Pro angekündigt wurde, betont das Unternehmen, dass weitere Modelle, vor allem Flaggschiffe, in den kommenden Wochen folgen werden. Neue Xiaomi-Geräte werden direkt mit AirDrop-Unterstützung ausgeliefert.

Zuvor war eine ähnliche Funktion bereits bei Google Pixel-Geräten, Samsung Galaxy-Flaggschiffen (wie der Galaxy S26-Serie) sowie den Modellen Oppo Find X9 Ultra und Vivo X300 Ultra erschienen. Diese Technologie vereinfacht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Ökosystemen erheblich.