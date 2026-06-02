Konstantin Busygin, Leiter der Verwaltung von Baikonur, hat die Idee vorgeschlagen, eine exakte Nachbildung einer Mondstation in der Stadt zu errichten und dort junge Fachkräfte unterzubringen. Dieses Projekt soll ein wichtiger Schritt bei der Erforschung des Weltraums sein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des Projekts ist die Schaffung einer einzigartigen „Mond-Kommune“ auf der Erde vorgesehen. Hier können junge Spezialisten unter isolierten Bedingungen experimentieren und das Leben im Weltraum erforschen. Laut Busygin wird ein solcher Komplex der Raumfahrtindustrie neue Impulse verleihen.

Es wird zudem geschätzt, dass diese Initiative den Touristenstrom nach Baikonur verzehnfachen könnte. Derzeit existiert das Projekt in Form von Entwürfen und vorläufigen Plänen und wird als wichtiger Teil der Entwicklung des Weltraumtourismus angesehen.

Der Stadtchef betonte die Notwendigkeit, den Weltraumtourismus, einschließlich Exkursionen zu den Einrichtungen von Roskosmos, zu entwickeln. Dies könnte nicht nur Touristen anlocken, sondern auch bei der Ausbildung junger Fachkräfte für die Branche helfen.

Die Verwaltung teilte mit, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpft, um den Weltraumtourismus in Baikonur zur Realität werden zu lassen. In Zukunft soll diese „Mondstadt“ zu einem Zentrum werden, in dem Wissenschaft und Tourismus aufeinandertreffen.