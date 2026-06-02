Vivo X500 Ultra erhält 10-fachen optischen Zoom ohne Telekonverter

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Vivo X500 Ultra erhält 10-fachen optischen Zoom ohne Telekonverter

Neuen Leaks zufolge testet Vivo eine Kamera mit großem Zoom für sein nächstes Flaggschiff der Ultra-Serie. Berichten zufolge wird das Modell Vivo X500 Ultra mit einem Teleobjektiv ausgestattet sein, das einen 10-fachen optischen Zoom ermöglicht. Gleichzeitig wird erwartet, dass die gesamte Vivo X500-Reihe zusätzliche Telekonverter unterstützt. Dies berichtet Ixbt.com .

Das aktuelle Modell X300 Ultra verwendet eine 200-Megapixel-Periskopkamera mit etwa 3,7-fachem optischen Zoom. Die Konkurrenz bietet jedoch bereits leistungsstärkere Lösungen an. Zum Beispiel nutzt das Oppo Find X9 Ultra eine Kombination aus einem 200-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom und einer separaten 50-Megapixel-Periskopkamera mit 10-fachem Zoom, was ihm bei Fernaufnahmen einen Vorteil verschafft.

Vivo gilt traditionell als eine der aktivsten Marken im Bereich der mobilen Fotografie, insbesondere dank der langjährigen Partnerschaft mit Zeiss. Das neue Gerät soll der nächste große Schritt in dieser Zusammenarbeit sein.

Der Insider Smart Pikachu, der diese Informationen verbreitet hat, hat bereits in der Vergangenheit genaue Berichte über den Mobilfunkmarkt geliefert, insbesondere zu Xiaomi-Geräten. Er war einer der Ersten, der Informationen über das Xiaomi 13 Ultra Smartphone und das Xiaomi Pad 6 Tablet veröffentlichte.

VivoSmartphoneKameraTechnologieZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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