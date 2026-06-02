Die Ära der GPU 2.0: NVIDIA-Chef sagt, dass der Vera-Prozessor extrem populär wird

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Die Ära der GPU 2.0: NVIDIA-Chef sagt, dass der Vera-Prozessor extrem populär wird

NVIDIA-CEO Jensen Huang gab bekannt, dass der neue Vera-Prozessor des Unternehmens populärer werden wird als Grafikchips (GPUs). Ihm zufolge wird Vera eine entscheidende Rolle bei der Datenverarbeitung spielen und zum neuen zentralen Wachstumstreiber für das Unternehmen werden. Dies berichtet Ixbt.com .

NVIDIA hat kürzlich offiziell den Vera-Prozessor vorgestellt, der speziell für die Arbeit mit KI-Agenten (Künstliche Intelligenz) der nächsten Generation entwickelt wurde. Die Massenproduktion dieser Chips ist bereits angelaufen.

Der Vera-Prozessor ist mit 88 von NVIDIA entwickelten Olympus-Kernen ausgestattet. Er verfügt über eine Speicherbandbreite von 1,2 TB/s, und die Leistung eines einzelnen Kerns wurde im Vergleich zur Vorgängergeneration um 50 Prozent gesteigert. Dies macht ihn zu einem idealen Gerät für komplexe Szenarien, insbesondere für Deep-Learning-Prozesse.

Der neue Prozessor kann in Verbindung mit Komponenten wie dem Rubin-Grafikprozessor und BlueField 4 arbeiten. Dank einer vereinheitlichten Speicherarchitektur ist die Energieeffizienz bei der Datenübertragung doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen, was großen intelligenten Agenten hilft, Künstliche Intelligenz effizient zu steuern.

NVIDIAVeraGPUKünstliche IntelligenzTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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