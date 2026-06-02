Il-114-300, der Nachfolger der alten An-24, hat die Tests erfolgreich bestanden

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Il-114-300, der Nachfolger der alten An-24, hat die Tests erfolgreich bestanden

Die Vereinigte Flugzeugbau-Gesellschaft (UAC) hat die letzte Phase der Zertifizierung des Passagierflugzeugs Il-114-300 erreicht. UAC-Chef Vadim Badekha teilte TASS mit, dass alle für die Musterzulassung erforderlichen Testflüge erfolgreich abgeschlossen wurden. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Entwicklung des neuen Flugzeugs wird von Unternehmen der staatlichen Rostec-Holding durchgeführt, zu der auch die UAC gehört. Die Il-114-300 ist eine modernisierte Version des in der Sowjetzeit entwickelten Modells Il-114.

Mit diesem Projekt strebt die UAC die Wiederaufnahme der Serienproduktion an. Es wird erwartet, dass der neue Liner die veralteten An-24-Flugzeuge auf Inlandsstrecken sowie ausländische Flugzeuge derselben Klasse ersetzen wird.

Zuvor hatte das Flugzeug zusätzliche Tests unter arktischen Bedingungen durchlaufen und seine Flugleistung bestätigt. Dem Plan zufolge soll das Produktionsvolumen bis 2030 auf 12 Flugzeuge pro Jahr steigen.

Die ersten Nutzer der neuen Technik werden voraussichtlich Fluggesellschaften sein, die in nördlichen Regionen tätig sind, insbesondere das 2. Arkhangelsk United Aviation Squadron.

LuftfahrtTechnologieIl-114-300FlugzeugRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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