Cyera-Cybersecurity-Startup nähert sich 12-Milliarden-Dollar-Bewertung

Cyera, ein Unternehmen für Datensicherheit, schließt eine neue Finanzierungsrunde unter der Leitung von Evolution Equity Partners ab. Vier zuverlässigen Quellen zufolge wird das Unternehmen voraussichtlich mindestens 300 Millionen Dollar einsammeln und seine Bewertung auf 12 Milliarden Dollar steigern. Dieser Deal macht Cyera zu einem der wertvollsten Cybersecurity-Startups am Markt. Techcrunch.com berichtet .

Obwohl der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von Cyera 150 Millionen Dollar überschritten hat, ist das Unternehmen noch nicht profitabel. Die neue Investitionsvereinbarung bewertet das Unternehmen mit dem 80-Fachen seines Jahresumsatzes. Ein derart hoher Multiplikator ist selbst bei den am schnellsten wachsenden KI-Startups selten.

Quellen zufolge gibt Cyera derzeit mehr aus, als es einnimmt. Der Großteil der Ausgaben fließt in die Einstellung von Vertriebsmitarbeitern; laut Pitchbook-Daten hat das Unternehmen allein in diesem Jahr 500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Cyera-Vertreter lehnten eine Stellungnahme jedoch ab und erklärten, die genannten Finanzzahlen seien weit von der Realität entfernt.

Das 2021 gegründete Unternehmen Cyera hilft großen Unternehmen, ihre Daten vor KI-gesteuerten Cyberangriffen zu schützen. Zu den Kunden zählen ein Fünftel der Fortune-500-Unternehmen. In den letzten Monaten hat das Startup sein Kapital nicht nur für operative Kosten, sondern auch für den Erwerb anderer Cybersecurity-Startups wie Ryft und Genie Security verwendet.