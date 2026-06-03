Vollständig inländische Il-114-300 trifft in Pulkovo ein

Das Regionalpassagierflugzeug Il-114-300, ausgestattet mit russischen Triebwerken, ist vor dem Internationalen Wirtschaftsforum St. Petersburg (SPIEF) am Flughafen Pulkovo eingetroffen. Das Flugzeug wurde von UAC und UEC, Teil der staatlichen Körperschaft Rostec, präsentiert. Die Maschine wird auf dem Flughafengelände für Teilnehmer und Gäste des Forums ausgestellt. Ixbt.com berichtet darüber. Nachricht berichtet.

Das Triebwerk des Luftfahrzeugs besteht aus TV7-117ST-01-Motoren, die im UEC-Werk in St. Petersburg entwickelt wurden. Dieser Motor hat alle erforderlichen Tests erfolgreich bestanden. Insbesondere wurde während acht Flügen im März 2024 unter natürlichen Vereisungsbedingungen in der Region Archangelsk bestätigt, dass sein Enteisungssystem im Standardmodus funktioniert.

Der Motor selbst erhielt 2022 seine Zertifizierung, der AV112-114-Propeller 2023. Das Aggregat ist für den Betrieb bei Temperaturen von -60 °C bis +60 °C und in Höhen bis zu 7.600 Metern ausgelegt. Seine maximale Startleistung beträgt 3.100 PS, wobei der Kraftstoffverbrauch in den Hauptbetriebsmodi deutlich gesenkt wurde.

Auch die digitalen Systeme des Flugzeugs sind bemerkenswert. Die Interaktion mit dem lärmarmen Propeller erfolgt über die digitale Einheit BARK-65SM. Zudem entwickelt der KRET-Konzern für dieses Modell das Navigationssystem VSS-95, Bedienfelder und Flüssigkristallanzeigen, die alle Flugdaten anzeigen.

Derzeit haben die Triebwerksprototypen im Rahmen des Flugzeugs über 400 Flüge absolviert. Der Hersteller kündigte die Bereitschaft zur Serienlieferung der TV7-117ST-01-Triebwerke an und arbeitet derzeit an einer weiteren Verlängerung ihrer Lebensdauer.