Huawei Nova Y74 vorgestellt: 6620 mAh Akku und spezielle X-Taste

Huawei hat sein neues Nova Y74 Smartphone offiziell vorgestellt. Die Hauptmerkmale des Geräts sind sein Akku mit enormer Kapazität und eine neue hardwarebasierte X-Taste, die schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen ermöglicht. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Smartphone ist mit einem 6620 mAh Akku ausgestattet und unterstützt die 40-W-Huawei-SuperCharge-Schnellladetechnologie. Das Unternehmen gibt an, dass das Gerät bis zu 30 Stunden Videowiedergabe, 60 Stunden Musikwiedergabe und zwei Tage ununterbrochenes Telefonieren ermöglicht. Es arbeitet auch bei niedrigen Temperaturen stabil und lädt sich in 30 Minuten auf bis zu 53 % auf.

Die neue X-Taste ermöglicht es Benutzern, Aktionen wie das Einschalten der Taschenlampe, das Tätigen eines Anrufs oder das Starten der Navigation mit einem einzigen Druck auszuführen. Das Gerät verfügt über ein 6,67-Zoll-HD+-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate und einen Kirin 8000 Prozessor.

Technisch gesehen verfügt das Nova Y74 über 8 GB RAM und bis zu 256 GB internen Speicher. Das Kameramodul besteht aus einem 50-MP-Hauptsensor, während für Selfies eine 8-MP-Frontkamera installiert ist. Das Gerät läuft unter dem Betriebssystem EMUI 12.