Luftfahrtnachrichten aus Russland: PD-8-Triebwerk erhält Zertifizierung

Ein bedeutendes Ereignis hat sich in der russischen Luftfahrtindustrie ereignet: Das neue PD-8-Triebwerk, das für importsubstituierende Superjet-Flugzeuge entwickelt wurde, und das Passagierflugzeug Il-114-300 haben offizielle Musterzulassungen erhalten. Dieses Triebwerk hat das gesamte Zertifizierungsprüfprogramm erfolgreich abgeschlossen und erfüllt vollständig die Lufttüchtigkeitsanforderungen. Laut Ixbt.com berichtet .

Das PD-8-Triebwerk ist eine vollständig inländische Entwicklung mit einer Schubkraft von 8 Tonnen im Flugbetrieb. Dieses Triebwerk wurde speziell für Kurzstrecken-Superjet-Flugzeuge konzipiert und könnte in Zukunft auch in anderen Flugzeugtypen, einschließlich der Be-200, eingesetzt werden. Während der Tests wurden spezielle Prüfstände, fliegende Labore und Experimentalflugzeuge verwendet.

Die Gesamtbetriebszeit der Prototypen überstieg 6.500 Stunden. Vertreter des Konzerns Rostec gaben an, dass die Erteilung dieses Zertifikats den Zertifizierungsprozess für das SJ-100-Flugzeug, das vollständig aus inländischen Komponenten zusammengebaut wird, erheblich beschleunigt. Die Auslieferung der ersten Serie von PD-8-Triebwerken ist bis Ende 2026 geplant.

Darüber hinaus planen die Hersteller, auf Basis des PD-8 eine Familie von Triebwerken mit unterschiedlichen Schubkräften zu entwickeln. Die Entwicklung einer speziellen PD-8V-Version für den schweren Transporthubschrauber Mi-26 wird in der Zukunft ebenfalls nicht ausgeschlossen.