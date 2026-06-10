Anthropic veröffentlicht sein leistungsstärkstes Modell Claude Fable 5 für die Öffentlichkeit

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Anthropic veröffentlicht sein leistungsstärkstes Modell Claude Fable 5 für die Öffentlichkeit

Anthropic hat sein fortschrittlichstes Modell für künstliche Intelligenz erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt, wobei dieser Prozess mit strengen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wird. Am Dienstag startete das Unternehmen die erste Version seines für die öffentliche Nutzung vorgesehenen Mythos-Modells – das Claude Fable 5-Modell. Laut Anthropic zeigt Fable 5 hohe Leistungen im Software-Engineering, bei intellektueller Arbeit und in der visuellen Analyse, unterliegt jedoch strengen Sicherheitseinschränkungen. Techcrunch.com berichtet .

In hochriskanten Bereichen wie Cybersicherheit, Biologie und Chemie blockiert das Modell Antworten auf Anfragen und wechselt automatisch zum Claude Opus 4.8-Modell. Das im April als Vorschau vorgestellte Mythos-Modell war aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit auf wenige Partner beschränkt. Jetzt ist diese Technologie für alle über Anthropic Claude API und Enterprise-Pläne zugänglich. Zudem wird das Fable 5-Modell bis zum 22. Juni für Pro-, Max- und Team-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten angeboten.

Anthropic gab bekannt, dass es dieses Modell vor der Veröffentlichung gegen verschiedene "Jailbreak"-Versuche getestet hat. Das Unternehmen betont, dass während mehr als 1000 Stunden interner und externer Tests keine universellen Schwachstellen gefunden wurden. Dennoch hat Anthropic eine Richtlinie zur Aufbewahrung aller Verkehrsdaten für 30 Tage eingeführt, um sich vor neuen Angriffsarten zu schützen. Diese Daten werden nicht zum Trainieren des Modells verwendet, sondern dienen ausschließlich der Sicherheit.

Die Veröffentlichung des Fable 5-Modells fällt mit der Vorbereitung von Anthropic auf den Massenmarkt zusammen, ebenso wie bei Unternehmen wie OpenAI und SpaceX unter der Leitung von Elon Musk. Unter Warnung, dass KI-Systeme das Niveau der Selbstverbesserung ohne menschliches Eingreifen (RSI) erreichen könnten, ruft das Unternehmen globale Labore zur Koordinierung von Sicherheitsmaßnahmen auf.

AnthropicClaude Fable 5MythosKünstliche IntelligenzCybersicherheit
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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