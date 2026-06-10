Das Beste nicht nur für Tesla, sondern für die gesamte Branche: Elon Musk lobt den AI6-Chip

Elon Musk veröffentlichte auf seinem X-Account die Ergebnisse technischer Analysen zum Design der KI-Chips von Tesla. Seinen Angaben zufolge ist das Feedback der Experten sehr positiv und das Entwicklerteam habe ein hohes Maß an Kompetenz bewiesen. Musk hob insbesondere den zukünftigen AI6-Chip hervor. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Milliardär schätzt, dass dieser Chip unter Berücksichtigung der Ausbeute an brauchbaren Produkten einen Rekord bei der nutzbaren KI-Rechenleistung pro Silizium-Wafer aufstellen könnte. Im September letzten Jahres kündigte Elon Musk das Tesla AI6-Projekt an und betonte, es habe "alle Chancen, der beste KI-Chip der Welt zu sein."

Tesla AI6 ist der Nachfolger der aktuell in Entwicklung befindlichen AI5-Generation. Zur Information: Der AI5-Chip erreichte im April 2026 das Tape-Out-Stadium. Diese Chips sind für Full Self-Driving-Systeme, das Training neuronaler Netze und den Betrieb der Optimus-Humanoide-Roboter konzipiert.

Die Produktion des AI6 ist in den Samsung-Werken in Texas auf Basis eines 2nm-Fertigungsprozesses geplant. Zuvor wurde ein Vertrag im Wert von rund 16,5 Milliarden US-Dollar zwischen Tesla und Samsung unterzeichnet. Musk betonte, dass der neue Chip etwa die doppelte Leistung des AI5-Modells bieten wird.

Um den Durchsatz und die Gesamteffizienz des Systems zu steigern, plant Tesla den Einsatz des LPDDR6-Speicherstandards anstelle von LPDDR5X. Nach dem AI6-Modell wird auch eine AI6.5-Version erwartet. Dieser 2nm-Chip wird von TSMC im Werk in Arizona hergestellt.