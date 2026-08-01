Manchester United, einer der führenden Klubs der Englischen Premier League, hat begonnen, vor der neuen Saison seine ernsthaften Absichten zu demonstrieren. In einem in Stockholm ausgetragenen Testspiel besiegte das Team unter der Leitung von Michael Carrick den spanischen Klub Atlético Madrid mit 2:1 und gewann den Snapdragon Cup. Laut Goal.com erzielte der neue Star des Teams, Bryan Mbeumo, in dieser Partie einen Doppelpack, traf zweimal das gegnerische Tor und sicherte seinem Team den Sieg. Wie Goal.com berichtet.

Neuer taktischer Ansatz und Erfolg im Zentrum

Der traditionell als Flügelspieler bekannte 26-jährige Bryan Mbeumo agierte in diesem Spiel auf der Position des Mittelstürmers und bewies einmal mehr, dass er ein vielseitiger Spieler ist. Cheftrainer Michael Carrick ließ Joshua Zirkzee auf der Bank und setzte auf Mbeumos Schnelligkeit und seinen direkten Drang nach vorne. Infolgedessen fühlte sich der Spieler im Mittelfeld sehr wohl und stellte eine ernsthafte Bedrohung für die gegnerische Abwehr dar.

In der Offensivreihe wurde Mbeumo tatkräftig von dem talentierten Shea Lacey mit der Rückennummer 10 und dem auf den rechten Flügel zurückgekehrten Amad unterstützt. Mbeumo, der für 71 Millionen Pfund vom FC Brentford transferiert wurde, bestritt in seiner Debütsaison 34 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 12 Tore. Sein Zusammenspiel mit jungen Spielern auf dem Platz steigert das Offensivpotenzial der Mannschaft weiter.

Hohe Ambitionen in der Meisterschaft

Dass Manchester United die letzte Premier-League-Saison unter Michael Carrick auf dem dritten Platz beendete, mag für einige überraschend gewesen sein. Bryan Mbeumo betonte jedoch, dass er von diesem Erfolg des Teams nicht überrascht sei, da der Klub immer um die größten Trophäen kämpfe. Meiner Meinung nach geben die Spieler auf dem Platz ihr Bestes und erzielen durch harte Arbeit hohe Ergebnisse.

„Ich bin von diesem Ergebnis nicht überrascht, denn das ist ein großer Klub und wir haben immer riesige Ziele“, betonte der Stürmer. Seiner Ansicht nach betritt das Team in jedem Spiel den Platz nur für den Sieg und bereitet sich im harten Training gründlich auf die neue Saison vor.

Der Start der Premier League rückt näher

Solche positiven Ergebnisse und das qualitativ hochwertige Spiel vor Beginn der neuen Saison wecken große Hoffnungen bei den Fans. Mbeumos Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen zu spielen, und die taktischen Ideen des Cheftrainers verleihen Manchester United Wettbewerbsfähigkeit. Sein erstes offizielles Spiel in der neuen Premier-League-Saison bestreitet das Team am 22. August auswärts gegen Hull City, und dieses Duell wird ein wahrer Härtetest für die Vorbereitung sein.