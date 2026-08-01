Real Madrid verspielt Sieg im Testspiel

·7·Sport
Real Madrid verspielt Sieg im Testspiel

In einem Testspiel am Samstagabend konnte Real Madrid seine Führung aus der ersten Halbzeit gegen den italienischen Verein AC Florenz nicht behaupten und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Während die Königlichen in der ersten Hälfte sehr souverän agierten und den Gegner stark unter Druck setzten, war nach der Pause ein drastischer Leistungsabfall im Team zu beobachten, berichtet Goal.com .

Einer Analyse der Zeitung AS zufolge übten die Spieler von Real Madrid in den ersten 45 Minuten ein aktives Pressing aus und versuchten, den Ball schnell zurückzuerobern. Unverständliche Pausen und ein Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit sorgten jedoch bei den Fans für Sorge. Zwar gelten solche Resultate in der Saisonvorbereitung nicht als Katastrophe, doch das Trainerteam hat genügend Erkenntnisse gewonnen, um Schlüsse zu ziehen.

Debüts neuer Spieler und individuelle Leistungen

Diese Partie bot einigen Neuzugängen im Trikot der Los Blancos die Gelegenheit zu ihrem Debüt. Insbesondere lief Denzel Dumfries zum ersten Mal im Trikot des Klubs auf und zeigte eine unauffällige Leistung, während auch das junge Talent Carlos Espi seine Einsatzchance erhielt.

Trotz Veränderungen in der Viererkette hinterließ Trent Alexander-Arnold im Offensivspiel einen guten Eindruck, allerdings muss an seiner Defensivarbeit noch gearbeitet werden. Arda Güler stach durch seine technischen Fähigkeiten hervor, und der junge Stürmer Endrick erzielte durch enormen Eifer ein Tor, wobei seine Hektik jedoch die allgemeine Spielqualität negativ beeinflusste.

Jose Mourinhos neue taktische Pläne

Derzeit führt Cheftrainer Jose Mourinho eine umfassende Bewertungsphase im Team durch. Sein Hauptziel ist es, die Spieler, die es wert sind zu bleiben, von den anderen zu trennen, Nachwuchstalente aus der Akademie zu testen und die psychologischen Narben aus den letzten beiden titellosen Saisons zu heilen.

Die künftigen taktischen Pläne des Übungsleiters nehmen langsam Gestalt an. Mourinho setzt traditionell auf ein 4-2-3-1-System, das er bei Bedarf in ein 3-4-2-1 umwandelt. Diese Umstellungen sollen es künftig ermöglichen, die Spieler Jude Bellingham, Kylian Mbappe und Vinicius Junior gemeinsam mit dem erwarteten Neuzugang Diomande gleichzeitig effektiv auf dem Platz einzusetzen, was wiederum eine extrem starke Defensive voraussetzt.

Real MadridAC FlorenzJose MourinhoEndrickKylian Mbappe
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Gestern, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenBryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenGestern, 23:32Real Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeReal Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeGestern, 22:54Real Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio RüdigerReal Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio RüdigerGestern, 22:32Chelsea verpflichtet 35-jährigen Stürmer Danny WelbeckChelsea verpflichtet 35-jährigen Stürmer Danny WelbeckGestern, 22:19Abdukodir Khusanov spielte 90 Minuten: Hat Maresca eine neue Rolle für ihn?Abdukodir Khusanov spielte 90 Minuten: Hat Maresca eine neue Rolle für ihn?Gestern, 22:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“