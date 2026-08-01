Real Madrid verspielt Sieg im Testspiel

In einem Testspiel am Samstagabend konnte Real Madrid seine Führung aus der ersten Halbzeit gegen den italienischen Verein AC Florenz nicht behaupten und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Während die Königlichen in der ersten Hälfte sehr souverän agierten und den Gegner stark unter Druck setzten, war nach der Pause ein drastischer Leistungsabfall im Team zu beobachten, berichtet Goal.com .

Einer Analyse der Zeitung AS zufolge übten die Spieler von Real Madrid in den ersten 45 Minuten ein aktives Pressing aus und versuchten, den Ball schnell zurückzuerobern. Unverständliche Pausen und ein Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit sorgten jedoch bei den Fans für Sorge. Zwar gelten solche Resultate in der Saisonvorbereitung nicht als Katastrophe, doch das Trainerteam hat genügend Erkenntnisse gewonnen, um Schlüsse zu ziehen.

Debüts neuer Spieler und individuelle Leistungen

Diese Partie bot einigen Neuzugängen im Trikot der Los Blancos die Gelegenheit zu ihrem Debüt. Insbesondere lief Denzel Dumfries zum ersten Mal im Trikot des Klubs auf und zeigte eine unauffällige Leistung, während auch das junge Talent Carlos Espi seine Einsatzchance erhielt.

Trotz Veränderungen in der Viererkette hinterließ Trent Alexander-Arnold im Offensivspiel einen guten Eindruck, allerdings muss an seiner Defensivarbeit noch gearbeitet werden. Arda Güler stach durch seine technischen Fähigkeiten hervor, und der junge Stürmer Endrick erzielte durch enormen Eifer ein Tor, wobei seine Hektik jedoch die allgemeine Spielqualität negativ beeinflusste.

Jose Mourinhos neue taktische Pläne

Derzeit führt Cheftrainer Jose Mourinho eine umfassende Bewertungsphase im Team durch. Sein Hauptziel ist es, die Spieler, die es wert sind zu bleiben, von den anderen zu trennen, Nachwuchstalente aus der Akademie zu testen und die psychologischen Narben aus den letzten beiden titellosen Saisons zu heilen.

Die künftigen taktischen Pläne des Übungsleiters nehmen langsam Gestalt an. Mourinho setzt traditionell auf ein 4-2-3-1-System, das er bei Bedarf in ein 3-4-2-1 umwandelt. Diese Umstellungen sollen es künftig ermöglichen, die Spieler Jude Bellingham, Kylian Mbappe und Vinicius Junior gemeinsam mit dem erwarteten Neuzugang Diomande gleichzeitig effektiv auf dem Platz einzusetzen, was wiederum eine extrem starke Defensive voraussetzt.