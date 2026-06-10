Sticker für Wetterreaktionen in der Yandex Pogoda App eingeführt

In der mobilen App Yandex Pogoda wurde ein neues System eingeführt, mit dem kollektive Gefühle zu Wetterbedingungen ausgedrückt werden können. Auf dem Hauptbildschirm wird nun der beliebteste Sticker angezeigt, der von der Mehrheit der Nutzer in der Stadt gesendet wurde. Diese Funktion hilft auf einen Blick zu verstehen, wie die Menschen das aktuelle Wetter wahrnehmen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein spezieller „Stream“ von Stickern wurde erstellt, um Reaktionen in Echtzeit zu verfolgen. Um seine Stimmung zu teilen, muss der Nutzer einfach auf den aktuellen Sticker auf dem Hauptbildschirm tippen, einen passenden aus der Sammlung auswählen und absenden. Die Anzahl der Sticker, die eine Person senden kann, ist unbegrenzt.

Darüber hinaus verfügt die App über eine spezielle Karte, auf der die Stimmung der Bewohner verschiedener Regionen bezüglich des Wetters verglichen werden kann. Derzeit funktioniert diese Funktion in 30 Städten, eine Erweiterung der Liste ist jedoch geplant.

Die Sammlung enthält verschiedene unterhaltsame Reaktionen für regnerische oder allergieanfällige Tage, darunter Sticker wie eine „Taube in Gummistiefeln“ oder Hinweise auf Staub. Dieses Update dient dazu, die Interaktivität zwischen den Nutzern zu erhöhen.