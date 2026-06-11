Wing Drohnen-Lieferservice expandiert in den USA

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Wing Drohnen-Lieferservice expandiert in den USA

Der zu Alphabet gehörende Drohnendienst Wing nimmt im Rahmen seiner Partnerschaft mit Walmart den Betrieb in sieben weiteren US-Städten auf. Diese Expansion ist Teil eines Plans, bis zum nächsten Jahr ein großes Drohnen-Liefernetzwerk mit über 270 Walmart-Standorten aufzubauen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Zu den neuen Servicegebieten gehören Memphis, New Orleans, Philadelphia, Phoenix, San Diego, San Francisco und Salt Lake City. Damit deckt die Partnerschaft zwischen Wing und Walmart fast 20 große US-Märkte ab. Derzeit liefert das Unternehmen bereits erfolgreich Produkte an Kunden in Städten wie Atlanta, Dallas und Houston.

Walmart testet die Drohnenlieferung seit vielen Jahren, entschied sich jedoch aufgrund des Erfolgs der mit Wing durchgeführten Projekte, die Partnerschaft auszuweiten. Im Januar kündigten die Unternehmen an, den Dienst in 150 weiteren Walmart-Filialen einzuführen.

Laut Wing ist die Drohnenlieferung keine bloße Neuheit mehr, sondern entwickelt sich zu einer täglichen Notwendigkeit. Das Unternehmen hat bereits über 1 Million kommerzielle Flüge absolviert. Heather Rivera, Chief Business Development Officer bei Wing, betonte, dass 25 Prozent der aktivsten Kunden den Dienst mindestens dreimal pro Woche nutzen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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