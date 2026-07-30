Amazon-Tochter Zoox startet kostenpflichtigen Service für Robotaxis

·31·Technologie
Amazon-Tochter Zoox startet kostenpflichtigen Service für Robotaxis

Zoox, der zum Amazon-Konzern gehörende Hersteller von Technologien für autonomes Fahren, hat eine wichtige Genehmigung von einer US-Bundesbehörde erhalten, die es dem Unternehmen erlaubt, Fahrgäste in seinen speziell entwickelten Robotaxis zur Kasse zu bitte. Diese von der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bekannt gegebenen Ausnahmegenehmigung beseitigt eine der letzten Hürden auf dem Weg des Unternehmens zur Einführung eines kommerziellen Autopilot-Dienstes, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Berichten von TechCrunch und offiziellen Bundesquellen zufolge verfügen die von Zoox maßgefertigten Fahrzeuge über viele Bedienelemente herkömmlicher Autos nicht. Insbesondere sind diese autonomen Fahrzeuge weder mit einem Lenkrad noch mit Gaspedalen ausgestattet. Daher gewährte die Behörde dem Unternehmen eine vorübergehende Befreiung von acht Federal Motor Vehicle Safety Standards, darunter Anforderungen bezüglich der Windschutzscheibenenteisung und der Bremssysteme von Personenkraftwagen.

Genehmigungsbedingungen und Einschränkungen

Vor einem Jahr hatte die NHTSA dem Unternehmen die Genehmigung erteilt, Tests auf öffentlichen Straßen in Städten wie San Francisco und Las Vegas durchzuführen und Passagieren kostenlose Fahrten anzubieten. Damals hatte Zoox jedoch nicht das Recht, von Kunden Geld für diesen Dienst zu verlangen. Die neu erteilte Ausnahmegenehmigung geht mit strengen Sicherheitseinschränkungen und Kontrollmechanismen einher.

Gemäß dieser Genehmigung ist die kommerzielle Flotte von Zoox über einen Zeitraum von zwei Jahren auf maximal 2.500 Fahrzeuge pro Jahr begrenzt. Darüber hinaus unterliegt das Unternehmen einer verstärkten und flexiblen Aufsichtsstruktur, die sich mit der Weiterentwicklung der Technologie anpasst. Laut Angaben eines Zoox-Sprechers wird das Unternehmen als Erstes in Las Vegas damit beginnen, Gebühren für seine Dienste zu erheben.

Zukunftspläne und Aussagen der Führung

Nach Las Vegas plant das Unternehmen, in weitere Märkte zu expandieren, sobald es die behördlichen Anforderungen auf Bundesstaatsebene erfüllt hat. In Kalifornien jedoch, wo sich der Hauptsitz befindet und autonome Fahrzeuge getestet wurden, muss Zoox noch fahrerlose Betriebsgenehmigungen von der staatlichen Public Utilities Commission und dem Department of Motor Vehicles einholen.

Zoox-CEO Aicha Evans betonte, dass dieser Tag einen Meilenstein für das Unternehmen und die Zukunft der autonomen Mobilität darstellt. „Wir fühlen uns geehrt, die erste kommerzielle Ausnahmeerlaubnis der NHTSA für ein speziell gebautes Robotaxi zu erhalten, die es uns ermöglicht, Geld für unsere Dienstleistungen zu verlangen und einen weiteren Schritt zu tun, um autonome Taxiservices in andere Gemeinden zu bringen“, sagte sie in ihrer Erklärung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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