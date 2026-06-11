Sam Altman und Jakub Pachocki über die Zukunft von OpenAI und die dritte Phase

In einem neuen gemeinsam verfassten Artikel vergleichen OpenAI-CEO Sam Altman und Chefwissenschaftler Jakub Pachocki die Entwicklung von KI mit der Verbreitung von Elektrizität. Sie sind der Ansicht, dass KI, genau wie die Elektrifizierung im 20. Jahrhundert das Wirtschaftswachstum beschleunigte, zu einer grundlegenden Technologie wird, die Wirtschaft, Wissenschaft und Alltag neu gestaltet. Die Autoren betonen, dass die Hauptwirkung der Technologie in ihrer massenhaften Verbreitung und der Erweiterung menschlicher Fähigkeiten liegt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Artikel thematisiert den Übergang zur „dritten Phase“ der OpenAI-Strategie. Die erste Phase umfasste grundlegende Forschung im Bereich AGI, die zweite die Produktentwicklung und Implementierung. Die dritte Phase sieht die Umstrukturierung der Wirtschaft um KI herum vor, wobei Sicherheit, Erschwinglichkeit und die Integration von Modellen in tägliche Prozesse gewährleistet werden sollen. Zudem wird das Ziel verfolgt, jedem Menschen einen persönlichen Assistenten auf AGI-Niveau zur Verfügung zu stellen.

Besonderes Augenmerk gilt der Zukunft der wissenschaftlichen Forschung. Sam Altman und Jakub Pachocki prognostizieren, dass bis 2028 ein Großteil der Forschung bei OpenAI in Zusammenarbeit mit KI-Systemen durchgeführt wird. KI wird bei der Formulierung und Überprüfung von Hypothesen helfen und das Tempo wissenschaftlicher Entdeckungen drastisch erhöhen. Dabei verschiebt sich die menschliche Rolle von der Aufgabenausführung hin zur Zielsetzung und Ergebnisbewertung.

Die Autoren wiesen auf die Gefahr hin, dass die Technologie in den Händen weniger Unternehmen oder Länder konzentriert bleibt. Sie betonen die Notwendigkeit, internationale Koordinationsmechanismen zu schaffen, den Wettbewerb bei übermäßigen Risiken zu verlangsamen und globale Standards zu entwickeln, die die Stabilität von KI-Systemen gewährleisten.