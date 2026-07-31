Historischer Triumph: Blinder Schachspieler aus Usbekistan wird Weltmeister!

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Historischer Triumph: Blinder Schachspieler aus Usbekistan wird Weltmeister!

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia ist die prestigeträchtige 4. IBSA-Schachweltmeisterschaft für Blinde und Sehbehinderte zu Ende gegangen. Der talentierte usbekische Schachspieler Ahadjon Kimsanboyev zeigte eine sensationelle Leistung und sicherte sich den Titel des weltbesten Schachspielers. Dies berichtet die Uz Chess Federation offiziell.

Triumph von Entschlossenheit und Können: Kimsanboyevs Weg in Sofia

Während des Turniers zeichnete sich Kimsanboyev durch sein hohes intellektuelles Potenzial, seinen eisernen Willen und seinen stabilen Spielstil aus. In den intensivsten und entscheidenden Partien behielt er die Nerven und feierte souveräne Siege gegen seine Gegner. Jeder seiner Züge war nicht nur taktisch ausgereift, sondern auch ein Ausdruck mentaler Stärke.

Der Weg zum Gold: Eine Kette von Erfolgen

Dieser historische Sieg ist kein Zufall. Ahadjon Kimsanboyev hat in den letzten Jahren ein konstantes Wachstum gezeigt. Zur Erinnerung: Anfang 2024 gewann er die stolze Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft und im selben Jahr die Bronzemedaille bei der Asienmeisterschaft. Bei dieser Meisterschaft holte er sich nun endlich die ersehnte Goldmedaille und krönte damit seine Erfolgsserie.

4. IBSA-Weltmeisterschaft und Kimsanboyev-Statistiken

Kennzahl

Details

Turnier

4. IBSA-Weltmeisterschaft (Blinde und Sehbehinderte)

Austragungsort

Sofia, Bulgarien

Protagonist

Ahadjon Kimsanboyev (Usbekistan)

Eerrungener Titel

Weltmeister (Goldmedaille)

Bisherige Erfolge (2024)

Weltmeisterschaft (Silber), Asienmeisterschaft (Bronze)

Quelle

Uz Chess Federation

Fazit und Analyse: Ein Symbol für nationalen Stolz und Willenskraft

Dieser Erfolg von Ahadjon Kimsanboyev ist nicht nur sein persönlicher Triumph, sondern zeugt auch vom hohen Potenzial der gesamten usbekischen Schachschule, insbesondere von Sportlern mit Behinderungen auf internationaler Bühne. Sein Wille und sein Siegeswille sind für tausende Menschen eine Inspirationsquelle. Dieser Sieg in Usbekistan ist das praktische Ergebnis der laufenden Reformen zur Popularisierung des Schachs und zur Unterstützung von Sportlern.

Teilen Sie diese wichtige Sportnachricht mit Ihren Freunden und Schachliebhabern! Viele unserer Landsleute sollten von diesem historischen Welterfolg erfahren.

Wie wird sich dieser Erfolg von Ahadjon Kimsanboyev Ihrer Meinung nach in Usbekistan auf die Entwicklung des Parasports auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Ahadjon KimsanboyevUsbekistanSofiaBulgarienIBSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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