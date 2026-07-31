In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat die U-17-Ringen-Weltmeisterschaft ihre heiße Phase erreicht. Die Wettkämpfe vom 30. Juli wurden zu einem wahren Feiertag für die usbekische Nationalmannschaft. Dank des hohen Könnens und der Entschlossenheit unserer talentierten Ringerin Muxlisa Masharipova wurde der Delegation Usbekistans eine weitere Goldmedaille hinzugefügt. Dieser Triumph ist das praktische Ergebnis der Reformen zur Unterstützung junger Sportler und zur Entwicklung des Parasports in unserem Land.

Zamin.uz präsentiert die Details von Muxlisas Triumph und den wichtigsten Wettkämpfen des Folgetages.

Spannendes Finale: Deutsche Gegnerin bezwungen

Muxlisa Masharipova, die die Ehre unseres Landes in der Gewichtsklasse bis 43 kg vertrat, zeigte während des gesamten Turniers eine stabile und zuverlässige Leistung. Im entscheidenden Finale trat sie gegen die Deutsche Finya Strauch an.

Der Kampf verlief äußerst intensiv und war reich an taktischen Duellen. Dank ihres Willens, eiserner Disziplin und der exakten Umsetzung der Trainervorgaben setzte sich Muxlisa jedoch gegen ihre Gegnerin durch. Mit diesem sicheren Sieg bestieg Masharipova die höchste Stufe des Podests und errang den Titel der Weltmeisterin.

31. Juli: Ringen geht weiter, Chance auf Bronze

Der Siegeszug des usbekischen Teams geht weiter. Heute, am 31. Juli, betreten weitere unserer Sportler die Matte.

In den Qualifikationskämpfen beginnen fünf unserer Freistilringer ihren Kampf um eine Medaille bei der Weltmeisterschaft. Im Fokus unserer Fans stehen zudem die Wettkämpfe der Frauen. Sabrina Abduraimova (-53 kg) nimmt an der Hoffnungsrunde um die Bronzemedaille teil.

Zeitplan für den Kampf um die Bronzemedaille:

Gewichtsklasse Usbekische Sportlerin Gegnerinnen (aus der Qualifikation) -53 kg Sabrina Abduraimova Madalina Pavel (Rumänien) / Valeria Stancheva (Bulgarien)

U-17-Weltmeisterschaft: Aktuelle Ergebnisse Usbekistans

Datum Sportler(in) Gewicht Ergebnis 30. Juli Muxlisa Masharipova -43 kg Gold (Weltmeisterin) 31. Juli Sabrina Abduraimova -53 kg Hoffnungsrunde um Bronze (steht bevor) 31. Juli 5 Freistilringer Verschiedene Qualifikationskämpfe (stehen bevor)

Fazit und Analyse: Triumph von Verantwortung und Ausdauer

Muxlisa Masharipovas Sieg in Baku hat einmal mehr das hohe Potenzial der usbekischen Ringerschule, insbesondere des Frauenringens, auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt. Ihr Wille und ihr Siegeswille dienen als große Inspirationsquelle für Tausende junger Sportler, insbesondere für Jugendliche mit Behinderungen. Dieser Triumph ist das direkte Ergebnis der großen Aufmerksamkeit, die unser Staat dem Sport, der Jugendpolitik und dem sozialen Schutz widmet. Wir wünschen Sabrina Abduraimova und unseren anderen Ringern viel Glück bei den kommenden Kämpfen!

Teilen Sie diese wichtige Sportnachricht mit Ihren Freunden und Ringerfans! Viele unserer Landsleute sollten von diesem historischen Weltsieg und den kommenden wichtigen Wettkämpfen erfahren.

Wie wird sich dieser Erfolg von Muxlisa Masharipova Ihrer Meinung nach in Usbekistan auf die Entwicklung des Frauenringens auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!