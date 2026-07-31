AMD wird voraussichtlich ebenfalls die Komponentenpreise für Grafikkarten erhöhen

Vor dem Hintergrund stark steigender Kosten für Teile und technologische Rohstoffe auf dem Weltmarkt sind große Halbleiterhersteller gezwungen, ihre Preispolitik zu überarbeiten. Unter Berufung auf Quellen von Board Channels Forums plant AMD, die Einkaufspreise für seine Grafikkarten und Speicherkits um mindestens 10 Prozent zu erhöhen. Diese Änderungen haben die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, da sie zu teureren Technologiegeräten für Endverbraucher führen könnten, berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wird berichtet, dass die Entscheidung über die Preiserhöhung für die für Partner bestimmten «GPU + Speicher»-Bundles eigentlich schon im letzten Monat getroffen wurde. Damals hatte AMD diesen Schritt jedoch vorübergehend verschoben, da die Marktnachfrage gering war, die Lagerbestände der Distributoren ausreichten und die Befürchtung bestand, dass ein Preissprung den Absatz negativ beeinflussen würde.

Ein Schritt im Gefolge von Nvidia

Die zugespitzte Situation wurde durch die Handlungen des Hauptkonkurrenten ausgelöst. Laut ixbt.com hat NVIDIA seine Produktpreise erheblich — um bis zu 30 Prozent — erhöht. Die «Grünen» haben nicht nur die Preise für GPU- und DDR6-Speicherkits angehoben, sondern auch für die neuesten DDR7-Speicher-Bundles. Danach fand es auch AMD nicht mehr sinnvoll, seine Preise stabil zu halten, und beschloss schließlich, die Änderungen in Kraft zu setzen.

Gemäß der neuen Preispolitik werden Partnermaschinenbauer von Radeon-Grafikkarten die Komponenten zu erhöhten Preisen einkaufen. Es ist erwähnenswert, dass es hierbei noch nicht um die empfohlenen Verkaufspreise von Fertigprodukten geht, sondern konkret um die Kosten der für Partnerhersteller bestimmten Bauteile.

Wie wird sich das auf den Verbrauchermarkt auswirken?

Der Anstieg der Komponenten-Selbstkosten bedeutet nicht automatisch, dass auch die Preise für fertige Grafikkarten in den Geschäften genau um zehn Prozent steigen werden. Der Punkt ist, dass Grafikkartenprozessor und Speicher nur einen Teil der Gesamtgestehungskosten des Geräts ausmachen. Daher könnte der Wachstumsindex für den Endkunden etwas niedriger ausfallen.

Experten schließen jedoch andere nachhallende Faktoren nicht aus. Wenn andere notwendige Teile, einschließlich sogar Verpackungsmaterialien, weiter teurer werden, besteht die Möglichkeit, dass die Verbraucherpreise höher als erwartet steigen. Marktteilnehmer bereiten sich darauf vor, in den kommenden Monaten eine allgemeine Phase von Preiserhöhungen im Grafikkartensegment zu erleben.