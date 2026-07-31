WhatsApp testet einen speziellen Ordner für Nachrichten von Großunternehmen

Der zum Meta-Konzern gehörende Messenger WhatsApp arbeitet an einem separaten Ordner für Nachrichten von Großunternehmen, um die Hauptchatliste der Nutzer zu übersichtlicher zu gestalten. Laut TechCrunch ermöglicht es diese neue Funktion, Nachrichten von großen Geschäftskunden wie Banken oder Fluggesellschaften automatisch in einen speziellen Bereich namens „Offers & Updates“ zu verschieben, was dazu beiträgt, die tägliche Kommunikation geordnet zu halten. Das berichtet Techcrunch.com .

Meta weist darauf hin, dass persönliche und Gruppenchats der Nutzer aufgrund verschiedener kommerzieller Nachrichten und Benachrichtigungen häufig vermischt werden. Im Zuge des neuen Testprozesses werden Nachrichten nach einer bestimmten Zeit, nämlich bis zu 24 Stunden, automatisch in den neuen Ordner verschoben. Das Unternehmen testet verschiedene Zeitspannen, um das optimalste Zeitintervall zu ermitteln.

Vorteile und Einstellungen der neuen Funktion

Diese Neuerung ermöglicht es Nutzern, Informationen wie Rabattcodes oder Lieferupdates aus dem Hauptfeed zu entfernen. Infolgedessen wird das Hauptchat-Fenster weniger unübersichtlich, wodurch verhindert wird, dass persönliche Unterhaltungen untergehen. Für Unternehmen stellt dies sicher, dass ihre Nachrichten in einem bestimmten Ordner und nicht zwischen allen Chats verstreut angezeigt werden.

Wenn Nutzer möchten, dass Nachrichten rechtzeitig im allgemeinen Feed verbleiben, können sie diese Einstellung deaktivieren. Sie können jedoch nicht selbst manuell steuern, wann die Nachrichten automatisch verschoben werden. In der aktuellen Phase haben die Tests nur mit ausgewählten Partnern über die WhatsApp Business API begonnen, und die Reichweite wird in Zukunft basierend auf den Beobachtungsergebnissen erweitert.

Kleine Unternehmen und bisherige Einschränkungen

Derzeit sind kleine Unternehmen und Einzelkonten, die die WhatsApp Business-App verwenden, von dieser Funktion ausgenommen. Dennoch kann die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, die Nachrichten kleiner Unternehmen in Zukunft ebenfalls in diesen neuen Ordner umzuleiten. In den letzten Jahren hat WhatsApp eine Reihe von Schritten unternommen, um Spam-Nachrichten zu reduzieren.

Insbesondere wurde den Nutzern im Jahr 2024 die Möglichkeit gegeben, Marketingnachrichten von Marken abzulehnen, und im vergangenen Jahr wurden Beschränkungen für die Anzahl der von Unternehmen gesendeten Massennachrichten festgelegt. Im Oktober 2025 wurde das Volumen der Nachrichten, die ohne Antwort des Nutzers gesendet werden können, weiter reduziert.

Finanzkennzahlen und KI-Dienste

Meta-Chef Mark Zuckerberg gab in seinem Finanzbericht für das zweite Quartal bekannt, dass die sonstigen Umsätze der App-Familie 1 Milliarde Dollar überschritten haben, wobei der Hauptanteil auf kostenpflichtige Nachrichten und Abonnements über WhatsApp entfällt. Darüber hinaus nutzen bereits über 1 Million Unternehmen die im Juni weltweit eingeführten WhatsApp KI-Agenten.

Zuckerberg hob am Beispiel des brasilianischen Autovermieters Movida hervor, dass KI-Agenten positive Ergebnisse bei der Kundenbetreuung und Steigerung der Verkaufszahlen liefern. Mit über 3 Milliarden Nutzern ist es für diese Messenger-Plattform von entscheidender Bedeutung, das Gleichgewicht zwischen persönlichen und geschäftlichen Nachrichten zu wahren, um zu verhindern, dass sie zu KI- und Werbe-Spam werden.