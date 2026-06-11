Venera-D Mission rückt näher: Satellitenantenne erfolgreich getestet

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Venera-D Mission rückt näher: Satellitenantenne erfolgreich getestet

Spezialisten des Moskauer Luftfahrtinstituts haben erfolgreich eine innovative Antenne für einen kleinen Relaissatelliten getestet, der im Rahmen der russischen interplanetaren Mission "Venera-D" entwickelt wird. Der mit der neuen Antenne ausgestattete CubeSat wird dazu dienen, eine stabile Kommunikation zwischen Forschungssonden und der Erde über die Venus zu gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Gerät wurde in einer speziellen reflexionsarmen Kammer getestet und bestätigte alle während des Entwurfsprozesses festgelegten technischen Spezifikationen. Während der Mission wird dieser CubeSat Fotos, Telemetrie und andere wissenschaftliche Daten von Aerostaten auf der Venus und Oberflächensonden zur Erde weiterleiten.

Die speziell entwickelte Reflektor-Antenne ermöglicht die unterbrechungsfreie Datenübertragung über Hunderte Millionen Kilometer. Sie besteht aus einem Sender und einem Reflektor, der gestreute Funksignale empfängt und sie wie einen "Laserstrahl" präzise auf die Erde zurückrichtet.

An dem Projekt arbeiten Mitarbeiter des MAI-Zentrums für Weltraumtechnologien sowie Studenten eines gemeinsamen Bildungsprogramms mit der Khalifa University. Dies ermöglichte es angehenden Ingenieuren, den gesamten Zyklus der Weltraumtechnik-Entwicklung zu erlernen – vom Entwurf bis zur Erprobung realer Hardware.

Das Projekt der Station "Venera-D" befindet sich derzeit in der Phase des Vorentwurfs. Zuvor wurde berichtet, dass Wissenschaftler planen, mit dieser Mission in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre nach Lebensspuren auf der Venus zu suchen.

Venera-DWeltraumTechnologieRusslandAntenne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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