Fast 7-Zoll-Bildschirm und 6000 mAh Akku: Poco C81 Pro ist im Handel

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Fast 7-Zoll-Bildschirm und 6000 mAh Akku: Poco C81 Pro ist im Handel

Russische Einzelhändler haben mit dem Verkauf des neuen, preisgünstigen Poco C81 Pro Smartphones begonnen, das Ende April sein internationales Debüt feierte. Dies teilte der Pressedienst von diHouse, einem großen Anbieter von Haushaltsgeräten und Elektronik, mit. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Neuheit ist das erste Gerät der Serie, das ab Werk mit dem Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3 läuft. Zu den Hauptmerkmalen des Smartphones gehört das 6,9-Zoll-LCD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Helligkeit von 800 Nits.

Für die Leistung des Geräts ist ein Unisoc T7250 Prozessor verantwortlich; es ist mit 16 MP und 8 MP Kameras ausgestattet. Zudem verfügt das Smartphone über einen 6000 mAh Akku mit Unterstützung für 15 W Laden.

Das Poco C81 Pro ist auf dem Markt in drei Farben erhältlich: Grün, Schwarz und Gold. Benutzer können je nach Bedarf aus drei verschiedenen Speicherkonfigurationen wählen.

PocoXiaomiSmartphoneTechnologieHyperOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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