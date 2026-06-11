Anthropic kooperiert mit TCS zur Erweiterung von Enterprise-KI-Lösungen

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Anthropic kooperiert mit TCS zur Erweiterung von Enterprise-KI-Lösungen

Das führende KI-Startup Anthropic hat eine Partnerschaft mit dem indischen IT-Giganten Tata Consultancy Services (TCS) unterzeichnet, um seine Modelle bei Unternehmenskunden bekannter zu machen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird TCS eine spezialisierte Geschäftseinheit für die Implementierung von Anthropic-Modellen gründen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen der Zusammenarbeit erhält TCS vorzeitigen Zugriff auf neue KI-Modelle und stellt seinen über 50.000 Mitarbeitern den KI-Assistenten Claude zur Verfügung. Die Unternehmen planen die Entwicklung spezialisierter technologischer Lösungen für Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Luftfahrt.

Anthropic betrachtet den indischen Markt als seinen zweitgrößten und baut seine Präsenz dort aktiv aus. Zuvor hatte das Unternehmen bereits eine Partnerschaft mit Infosys geschlossen. Auch OpenAI hat ähnliche Verträge mit großen indischen IT-Dienstleistern wie Infosys und HCLTech abgeschlossen.

Die TCS-Tochtergesellschaften Diligenta und die Plattform TCS iON werden ebenfalls die Fähigkeiten von Claude nutzen. Insbesondere werden die Modelle von Anthropic zur Automatisierung des Kundenservices und in digitalen Bildungsprogrammen eingesetzt. Zudem werden TCS-Spezialisten an der Entwicklung von Tools für das Claude Code-Ökosystem mitwirken, etwa für die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen und Kreditberatungen.

Dieser strategische Schritt erfolgt in einer Zeit, in der die Zukunft des 315 Milliarden Dollar schweren indischen IT-Dienstleistungsmarktes angesichts der KI-Entwicklung in Frage gestellt wird. In diesem Jahr sind die Aktien von TCS und Infosys um 34 % bzw. 31 % gefallen; die neue Partnerschaft soll das Vertrauen der Investoren wiederherstellen.

AnthropicTCSClaudeKünstliche IntelligenzIT-Dienstleistungen
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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