NASA enthüllt komplexe Details der Artemis III-Mission

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NASA enthüllt komplexe Details der Artemis III-Mission

Die NASA hat den ersten Plan für die Artemis III-Mission vorgestellt, die für Mitte 2027 geplant ist. Dem angekündigten Konzept zufolge umfasst die Mission drei separate Starts und zwei Kopplungsmanöver im niedrigen Erdorbit (in einer Höhe von etwa 463 Kilometern). Dies berichtet Ixbt.com .

Zunächst ist geplant, eine Testversion des Blue Moon Mk2-Mondlandemoduls von Blue Origin in die Umlaufbahn zu bringen. Dieses Gerät kann bis zu 90 Tage im Weltraum verbleiben. In der zweiten Phase bringt eine SLS-Rakete das Orion-Raumschiff mit vier Astronauten an Bord in den Orbit. Nach dem Andocken an Blue Moon wird die Besatzung die Lebenserhaltungssysteme und andere Funktionen des Mondmoduls überprüfen.

In der dritten Phase startet ein modifiziertes Starship V3, das mit einem speziellen Kopplungsadapter ausgestattet ist. Das Orion-Raumschiff trennt sich vom Blue Moon-Modul und führt ein Annäherungsmanöver mit dem Starship durch. Es ist erwähnenswert, dass die Astronauten während dieses Prozesses nicht in das SpaceX-Raumschiff umsteigen, sondern die Kompatibilität der Systeme testen.

Nach Abschluss des Programms kehrt das Orion-Raumschiff mit der Besatzung zur Erde zurück und wassern im Pazifischen Ozean. Die Gesamtdauer der Mission wird voraussichtlich etwa zwei Wochen betragen. Zuvor hatte die NASA offiziell die Besatzungsmitglieder bekannt gegeben, die an der Artemis III-Mission teilnehmen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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