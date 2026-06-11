Liste der Länder, die soziale Medien für Kinder verbieten

In den letzten Monaten haben viele Länder Pläne angekündigt, die Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche einzuschränken. Australien war Ende letzten Jahres das erste Land, das solche Maßnahmen einführte und damit ein Vorbild für andere Länder wurde. Diese Regeln zielen darauf ab, Risiken wie Cybermobbing, Sucht, psychische Probleme und den Kontakt mit gefährlichen Personen zu verringern, denen junge Nutzer ausgesetzt sein könnten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Australien hat ab Dezember 2025 den Zugang zu sozialen Medien für Kinder unter 16 Jahren offiziell verboten. Das Verbot umfasst Plattformen wie Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch und Kick, betrifft jedoch nicht WhatsApp oder YouTube Kids. Unternehmen, die gegen diese Regeln verstoßen, können mit Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen Australischen Dollar belegt werden.

Die österreichische Regierung kündigte Ende März ebenfalls an, soziale Medien für Kinder unter 14 Jahren zu verbieten. Der entsprechende Gesetzentwurf soll bis Juni fertiggestellt werden. Kanada wiederum hat im Juni einen Gesetzentwurf zur digitalen Sicherheit vorgelegt. Dieser sieht Beschränkungen für unter 16-Jährige vor, wobei Social-Media-Giganten das Verbot umgehen könnten, wenn sie wirksame Jugendschutzmaßnahmen nachweisen.

Dänemark bereitet sich ebenfalls darauf vor, soziale Plattformen für Kinder unter 15 Jahren zu verbieten. Die dänische Regierung gab im November 2025 bekannt, dass mehrere Parteien im Parlament die Initiative unterstützen. Dennoch argumentieren Kritiker wie Amnesty Tech, dass solche Verbote ineffektiv seien und die Lebensrealität der jungen Generation nicht berücksichtigen.