Mobilfunkanbieter T2 ermöglicht Tausch von Minuten und Gigabytes gegen Aeroexpress-Tickets

Der russische Mobilfunkanbieter T2 (ehemals Tele2) hat pünktlich zur Urlaubssaison einen neuen Dienst für seine Kunden gestartet. Nutzer können nun ihre angesammelten Minuten und Gigabytes gegen Tickets für Aeroexpress-Züge und -Busse eintauschen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Um den Dienst zu nutzen, genügt es, die T2-Mobil-App zu öffnen und auf die Schaltfläche „Tauschen“ zu klicken. Das System generiert daraufhin automatisch einen QR-Code. Dieser Code kann an den Drehkreuzen der Aeroexpress-Terminals oder in den Flughafenbussen gescannt werden, um das Ticket zu bezahlen.

Die gegen Internet-Traffic und Minuten erworbenen Tickets gelten für alle wichtigen Strecken. Diese Option umfasst nicht nur die Schnellzüge, sondern auch die Expressbusse zwischen Flughäfen und U-Bahn-Stationen.

Diese Neuerung ist Teil der Strategie des Anbieters, sein Ökosystem zu erweitern und Kunden eine effizientere Nutzung ihrer digitalen Ressourcen zu ermöglichen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Funktionen zum Tausch von Gigabytes gegen Kaffee, Kinokarten und andere Dienste eingeführt.