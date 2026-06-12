Equal AI sammelt 30 Millionen Dollar, um Inder vor unerwünschten Anrufen zu schützen

Das indische Startup Equal AI hat in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 30 Millionen Dollar eingesammelt, um einen KI-Assistenten zu entwickeln, der Anrufe im Namen der Nutzer entgegennimmt. Die Finanzierungsrunde unter der Leitung von Prosus Ventures und Tomales Bay Capital umfasste auch die Teilnahme des PhonePe-Gründers Sameer Nigam sowie Vertretern von Meta. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Unternehmens übersteigt nun 42 Millionen Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Equal AI-App zielt darauf ab, das Problem von Spam, Betrug und hartnäckigen Anrufen von Dienstleistungsunternehmen zu lösen. Der Dienst, der derzeit nur auf der Android-Plattform verfügbar ist, hat über eine Million monatlich aktive Nutzer. Das System nimmt Anrufe von unbekannten Nummern entgegen, fragt den Anrufer nach seinem Anliegen und zeigt eine Texttranskription auf dem Bildschirm des Nutzers an. Der Nutzer kann aus vorgefertigten Antwortmöglichkeiten wählen oder eine eigene Nachricht schreiben, die die KI dem Anrufer per Stimme übermittelt.

Laut Gründer Keshav Reddy sind sprachliche Besonderheiten für den indischen Markt entscheidend. Equal AI versteht nicht nur Englisch, sondern auch über 10 lokale Sprachen sowie Code-Mixing (das Mischen mehrerer Sprachen in einem Satz). Dies ermöglicht ein besseres Verständnis des lokalen Kontexts im Vergleich zu ähnlichen Funktionen globaler Giganten wie Google und Apple.

In Zukunft plant Equal AI, nicht nur Anrufe zu filtern, sondern auch aktiv Aufgaben im Namen des Nutzers zu übernehmen. Beispielsweise wird an Funktionen gearbeitet, um selbstständig einen Kurier anzurufen, um eine Adresse mitzuteilen oder einen Arzttermin zu vereinbaren. Zudem werden in Kürze eine iOS-Version der App sowie ein kostenpflichtiges Abonnementmodell mit zusätzlichen Funktionen erwartet.