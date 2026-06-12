HarmonyOS läuft jetzt auch auf Geräten mit 64 KB Speicher

Huawei hat bekannt gegeben, dass die neue Generation des Betriebssystems HarmonyOS nun Geräte mit nur 64 KB RAM unterstützt. Laut Yu Chengdong, Vorsitzender der Huawei Consumer Business Group, lief die Open-Source-Version des Systems zuvor auf Gadgets mit 128 KB Speicher, doch dieser Wert wurde nun halbiert. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Unternehmensleiter betonte, dass solche speicherarmen Geräte Rekordergebnisse bei der Energieeffizienz erzielen könnten. Insbesondere kleine Gadgets, die auf dieser Technologie basieren, könnten mit einer einzigen Ladung bis zu einem Jahr lang autonom arbeiten. Es ist erwähnenswert, dass sich diese Angabe auf IoT-Geräte (Internet of Things) bezieht, nicht auf Smartphones.

64 KB Speicher reichen für Linux- oder Android-Systeme nicht aus, weshalb auf solchen Geräten normalerweise leichtgewichtige Real-Time Operating Systems (RTOS) eingesetzt werden. Mit diesem Schritt zielt Huawei darauf ab, sein Ökosystem im Bereich von NB-IoT-Sensoren und anderen kleinen Geräten ohne Datenspeicher weiter auszubauen.

Diese Ankündigung im Rahmen der Präsentation von HarmonyOS 7 dient dazu, die Position von Huawei auf dem chinesischen und globalen Markt zu festigen. Die Integration von Geräten mit geringem Speicher in das Gesamtökosystem ermöglicht es Benutzern, eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Gadgets zu gewährleisten und diese für vielfältige Zwecke zu nutzen.