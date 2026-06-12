Vivo X Fold 6: Verwandelt sich mit PC-Modus und Mausunterstützung in eine vollwertige Workstation

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Vivo X Fold 6: Verwandelt sich mit PC-Modus und Mausunterstützung in eine vollwertige Workstation

Vivo enthüllt weiterhin Details zu seinem neuen faltbaren Smartphone, dem Vivo X Fold 6, das für den chinesischen Markt erwartet wird. Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist ein völlig neuer PC-Modus, der über einfaches Screen-Mirroring hinausgeht und das Telefon in eine tragbare Workstation verwandelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wenn das Vivo X Fold 6 an einen großen Bildschirm angeschlossen wird, ähnelt die Benutzeroberfläche einem herkömmlichen Computer-Desktop. Anwendungen werden in separaten Fenstern geöffnet, was für Benutzer, die mit Tabellenkalkulationen, PowerPoint-Präsentationen und Dokumenten arbeiten, großen Komfort bietet.

Gleichzeitig kann das Smartphone selbst als Touchpad verwendet werden. Benutzer können Aktionen wie Klicken, Wischen und Ziehen von Elementen ausführen sowie eine externe Maus und Tastatur anschließen.

Es wird berichtet, dass das Vivo X Fold 6 das weltweit erste Smartphone ist, das mit dem Dimensity 9500 Super Edition Chip ausgestattet ist. Dieser Prozessor wurde speziell für große faltbare Bildschirme und AI-Szenarien entwickelt.

Vivo und MediaTek haben zwei Jahre damit verbracht, diesen neuen Chip zu entwickeln. Diese Technologie steigert nicht nur die Leistung des Smartphones, sondern sorgt auch für Stabilität bei komplexen Arbeitsabläufen.

VivoX Fold 6SmartphoneTechnologieMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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