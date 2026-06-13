Schlag gegen chinesisches Monopol: Größtes Solarmodulwerk in den USA eröffnet

Das südkoreanische Unternehmen Hanwha Qcells hat die Inbetriebnahme einer neuen Produktionsstätte für Solarzellen in Cartersville, Georgia, bekannt gegeben. Dieses Projekt stellt die letzte Phase des riesigen Industriekomplexes Solar Hub dar, in den das Unternehmen 2,1 Milliarden Dollar investiert hat. Das neue Werk ist von strategischer Bedeutung für die amerikanische Solarenergie, da es der erste Komplex ist, der den gesamten Zyklus von der Siliziumverarbeitung bis zur Montage der fertigen Module an einem Ort vereint. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bisher waren die meisten Hersteller in den USA hauptsächlich mit der Endmontage unter Verwendung importierter Komponenten beschäftigt. Dieses Modell machte die Branche von ausländischen Lieferanten, Preisschwankungen und Logistikproblemen abhängig. Das Projekt von Hanwha Qcells dient dazu, diese Abhängigkeit erheblich zu verringern und die Position der lokalen Produktion zu stärken.

Sobald das Werk in Cartersville seine volle Kapazität erreicht, wird es in der Lage sein, jährlich bis zu 3,5 GW an Solarmodulen zu produzieren. Derzeit laufen die Montagelinien im Standardbetrieb und produzieren täglich etwa 16.700 Solarpaneele. Dieses Werk wird Teil des einheitlichen Produktionsnetzwerks des Unternehmens in Georgia.

Zusammen mit dem erweiterten Werk in Dalton erreicht die gesamte Produktionskapazität von Hanwha Qcells in den USA 8,6 GW pro Jahr. Nach Schätzungen des Unternehmens reicht diese Menge an Ausrüstung aus, um etwa 1,3 Millionen amerikanische Haushalte mit Strom zu versorgen.

Das Projekt bietet zudem erhebliche Steuervergünstigungen im Rahmen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Dank der vollständigen Lokalisierung der Produktion kann Hanwha Qcells Subventionen für jede Stufe erhalten, von der Siliziumverarbeitung bis zum Endprodukt. Dies schafft wiederum zusätzliche föderale Anreize für Solarkraftwerksprojekte, die lokale Ausrüstung verwenden.