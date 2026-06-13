Das „AI slop“-Label ist zu einem Werkzeug für digitale Ablehnung geworden

Eine Analyse von Online-Diskussionen auf Reddit und Hacker News zeigt einen starken Anstieg der Vorwürfe, KI zur Textgenerierung zu verwenden. Forscher untersuchten fast 25 Millionen Kommentare aus dem Zeitraum 2023 bis 2026 und stellten fest, dass die Verwendung des Begriffs „AI slop“ massiv zugenommen hat. Dieser Begriff ist kein technisches Prüfinstrument mehr, sondern ein universelles Etikett, um verdächtige Nachrichten zu diskreditieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptergebnis der Studie ist, dass Anschuldigungen wegen minderwertiger KI-Inhalte kaum mit objektiven Merkmalen des Textes zusammenhängen. Anstatt festzustellen, ob ein Text tatsächlich von ChatGPT oder anderen Sprachmodellen geschrieben wurde, nutzen Nutzer diesen Begriff als Mittel zur sozialen Abgrenzung. Texte, die zu formell, übermäßig strukturiert oder für die Online-Kommunikation „zu korrekt“ erscheinen, werden oft zu Unrecht unter Verdacht gestellt.

Wissenschaftler haben sich auch auf das Phänomen der „epistemischen Ungerechtigkeit“ konzentriert. In dieser Situation wird dem Autor aufgrund seiner stilistischen Merkmale vorgeworfen, KI verwendet zu haben, und seine Ideen werden abgewertet. Solche Anschuldigungen sind auf Plattformen mit technischem Publikum wie Hacker News häufiger, da sich dort früh Normen der Vorsicht gegenüber KI-Inhalten gebildet haben. Auf Reddit hat dieser Prozess einen eher massenhaften Charakter.

Infolgedessen wird die Grenze zwischen menschlichem und maschinellem Text nicht nur zu einem technischen, sondern zu einem sozialen Problem. Das „AI slop“-Label ist zu einem Mechanismus zum Schutz der Gruppenidentität und zum Ausschluss von „Außenseitern“ geworden. Dies führt dazu, dass selbst qualitativ hochwertige Texte abgelehnt werden, wenn sie verdächtig formell sind, und das Vertrauensniveau in der Online-Kommunikation sinkt.