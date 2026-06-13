Snapdragon-Transformer und Helios 18: Acer auf der Computex 2026

Das taiwanesische Unternehmen Acer präsentierte auf der Computex 2026 seine neuesten Produkte. Eines der Highlights war das Acer Swift Spin 14 AI, ein 360-Grad-Convertible-Laptop mit Touchscreen. Das Gerät ist mit Snapdragon X2 Elite- oder Snapdragon X2 Plus-Prozessoren sowie einer Qualcomm Hexagon NPU mit 80 TOPS Leistung ausgestattet. Dieser Laptop gehört zur Copilot+ PC-Kategorie, läuft unter Windows 11 und ist für KI-Szenarien optimiert. Dies berichtet Ixbt.com in den Nachrichten.

Für Gaming-Enthusiasten stellte das Unternehmen das Flaggschiff Predator Helios 18 AI vor. Die Top-Konfiguration bietet einen Intel Core Ultra 9 290HX Plus Prozessor und eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit 24 GB GDDR7-Speicher. Der Laptop verfügt über ein 18-Zoll-Mini-LED-Panel, das in zwei Modi betrieben werden kann: 4K (120 Hz) oder Full HD (240 Hz). Zudem unterstützt das Gerät bis zu 256 GB DDR5-RAM.

Acer steigt zudem ernsthaft in den Markt für tragbare Gaming-Geräte ein. Die neue Predator Atlas 8 Konsole verfügt über einen 8-Zoll-Touchscreen und basiert auf der Intel Arc G3 Extreme Plattform. Das Gerät kann mittels Intel XeSS 3-Technologie KI-gestützte Frame-Generierung durchführen. Die Konsole ist mit 24 GB RAM und einer 1 TB SSD ausgestattet und wiegt 810 Gramm.

Das Modell Swift Spin 14 AI ist ideal für mobiles Arbeiten: Es wiegt nur 1,34 kg und ist 16,5 mm dünn. Der Akku ermöglicht bis zu 23 Stunden Videowiedergabe. Im Lieferumfang ist der Acer Active Stylus 420 enthalten, der im Gehäuse geladen wird. Auf der Messe wurden zudem Smart Glasses und neue 3D-Monitore gezeigt. Der Verkaufsstart der Predator Atlas 8 Konsole ist für Oktober dieses Jahres geplant.