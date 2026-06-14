Huawei kündigt seinen Großplan an: 200 Prozessortypen und 1200 Geräte

·26·Technologie
Huawei kündigt seinen Großplan an: 200 Prozessortypen und 1200 Geräte

Huawei hat heute offiziell sein neues strategisches Programm vorgestellt — den „Hongtu“-Plan. Diese groß angelegte Initiative zielt darauf ab, 200 Arten von Chips, 1200 Gerätemodelle und über 20 Industriezweige in ganz China abzudecken. Dies berichtet Ixbt.com .

Mit diesem Plan beabsichtigt das Unternehmen, das HarmonyOS-Ökosystem erheblich zu erweitern. Nachdem der chinesische Tech-Gigant zuvor eigene Komponenten für seine Geräte gefördert hat, konzentriert er sich nun auf die weitere Popularisierung des offenen HarmonyOS-Ökosystems.

Huawei plant nun den Übergang von der Unterstützung einzelner Technologien hin zu einer umfassenden Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung effizienter Lösungen, der Unterstützung bei Zertifizierungsprozessen und der Förderung kommerzieller Aktivitäten.

Richard Yu, Vorsitzender der Huawei Device Business Group, sagte: „Das offene Betriebssystem HarmonyOS ist zur digitalen Grundlage für Tausende von Branchen geworden. Heute umfasst es über 13.000 Entwickler, mehr als 140 Millionen Codezeilen, über 3.200 Partner und mehr als 1,3 Milliarden Geräte.“

HuaweiHarmonyOSTechnologieHongtuRichard Yu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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