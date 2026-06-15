Huawei verabschiedet sich von Windows: Erste Computer mit HarmonyOS erscheinen

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Huawei verabschiedet sich von Windows: Erste Computer mit HarmonyOS erscheinen

Der chinesische Technologiegigant Huawei hat offiziell angekündigt, 2026 seine ersten kommerziellen Computer auf Basis seines eigenen Betriebssystems HarmonyOS auf den Markt zu bringen. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie des Unternehmens, die Abhängigkeit von westlichen Technologien, insbesondere von Microsofts Windows, vollständig zu beenden. Es wird erwartet, dass die neuen Geräte eine neue Ära in der Branche einläuten, nicht nur als Software, sondern als ganzheitliches Ökosystem. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen der Huawei Developer Conference 2026 teilte der Präsident der Tablet- und PC-Sparte des Unternehmens, Zhu Dundun, die Pläne für diesen Bereich mit. Ihm zufolge ist die offizielle Vorstellung der ersten HarmonyOS-Computer für September 2026 geplant. Im Juli und August werden die Testphasen und Pilotprojekte für die neuen Systeme durchgeführt.

Eine neue Lösung für den Unternehmenssektor und Behörden

Die neue Computergeneration richtet sich in erster Linie an staatliche Strukturen, den Finanzsektor, Energieunternehmen und große Unternehmensorganisationen. Laut ixbt.com zielt Huawei darauf ab, durch den Ausbau seines Software-Ökosystems Sicherheit und Unabhängigkeit im Geschäftsbereich zu gewährleisten. Während HarmonyOS bisher hauptsächlich auf Smartphones und Tablets eingesetzt wurde, wird es nun zur Grundlage für vollwertige Workstations und Laptops.

Huawei hat bereits die Laptops HM740 und HM940 für Unternehmen vorbereitet. Das Modell HM740 verfügt beispielsweise über einen 14,2-Zoll-OLED-Bildschirm, der eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Das Gerät ist nur 14,5 mm dick und wiegt 1,32 kg. Besonders bemerkenswert ist, dass der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden mit einer einzigen Ladung verspricht.

Sicherheit und technische Möglichkeiten

Softwareseitig wird das HarmonyOS PC-System mit einem speziellen digitalen Modus ausgestattet, der die Trennung von geschäftlichen und persönlichen Daten ermöglicht. Dies ist für Unternehmenskunden sehr nützlich, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Die technischen Spezifikationen der Desktops, einschließlich CPU und Speicherkonfiguration, werden derzeit noch geheim gehalten, obwohl erste Bilder der Systeme bereits im Internet aufgetaucht sind.

Diese Nachricht ist auch für den Markt in Usbekistan von großer Bedeutung. Die Marke Huawei genießt im Land einen hohen Stellenwert, und viele Vertreter des öffentlichen und privaten Sektors nutzen Geräte dieser Marke. Das Aufkommen eines neuen, von Windows unabhängigen Betriebssystems könnte in Zukunft die Diversifizierung der lokalen IT-Infrastruktur ermöglichen.

Das Unternehmen plant, das Liefervolumen von Computern mit HarmonyOS im Jahr 2026 deutlich zu steigern. Dies wird eine neue Stufe des Wettbewerbs mit Giganten wie Microsoft und Apple einleiten, nicht nur auf dem chinesischen Binnenmarkt, sondern auch auf internationaler Ebene.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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