Schwiegertochter stellt sich allein einem Tiger entgegen und rettet das Leben ihrer Schwiegermutter

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Schwiegertochter stellt sich allein einem Tiger entgegen und rettet das Leben ihrer Schwiegermutter

Ein Vorfall im indischen Bundesstaat Uttarakhand hat viele Menschen in Staunen versetzt. Eine Schwiegertochter, die sich mit einer einfachen Sichel einem Tiger entgegenstellte, rettete ihre 67-jährige Schwiegermutter vor dem Angriff des Raubtiers.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 26. Juli im Dorf Kunhet im Forstbezirk Ramnagar. Die 50-jährige Mohani Devi war mit ihrer Schwiegermutter Basanti Devi in den Wald gegangen, um Futter zu sammeln, als ein Tiger aus dem dichten Gebüsch auftauchte und die ältere Frau angriff.

Als sie die Situation sah, rannte die Schwiegertochter ohne zu zögern auf das Raubtier zu und schlug mehrmals mit der Sichel in ihrer Hand darauf ein. Durch den unerwarteten Widerstand erschrocken, ließ der Tiger von der Frau ab und floh tiefer in den Wald.

Die verletzte Basanti Devi wurde zunächst in ein Krankenhaus in Ramnagar gebracht. Später wurde sie zur besseren Überwachung ihres Zustands in eine Privatklinik in Kashipur verlegt. Ärzte schätzen den Zustand der Patientin derzeit als stabil ein.

Dem Sohn des Opfers, Puran Chandra, zufolge ist dies der erste verzeichnete Tigerangriff in dem Dorf. Er erklärte, dass die Bewohner besorgt seien, da das Raubtier am Tag nach dem Vorfall erneut in der Umgebung des Dorfes gesichtet wurde.

Aus diesem Grund fordern die Einheimischen von der Forstbehörde die Aufstellung spezieller Fallen zum Fang des Tigers sowie finanzielle Unterstützung für die betroffene Familie. Die Dorfältesten betonten, dass die Gefahr weiterhin besteht, und forderten rasche Maßnahmen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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