Ein bedeutender technologischer Meilenstein wurde in der fünften Einheit des im indischen Bundesstaat Tamil Nadu im Bau befindlichen Kernkraftwerks (KKW) Kudankulam erreicht. Unter Beteiligung von Spezialisten des russischen Staatskonzerns Rosatom wurde der Reaktordruckbehälter der fünften Einheit erfolgreich in die Projektposition gebracht. Dies berichtet ixbt.com unter Bezugnahme auf Informationen des Pressedienstes des Konzerns. Ixbt.com berichtet darüber.

Das massive Gerät mit einem Gewicht von fast 300 Tonnen wurde mit der "Open Top"-Methode montiert. Das Besondere an dieser Technologie ist, dass die Ausrüstung mit einem Kran von oben eingebracht wird, bevor die Kuppel des Gebäudes geschlossen wird. Diese Methode verkürzt die Bauzeit erheblich und ermöglicht die parallele Durchführung komplexer technischer Arbeiten.

Der Reaktordruckbehälter wurde im Werk Atommash in Wolgodonsk, Russland, gefertigt und 2025 an das Objekt geliefert. Die Installation des Geräts gilt als eine der wichtigsten Phasen des Kraftwerksbaus, da dieser Behälter als das zentrale "Herz" fungiert, in dem die Kernreaktionen stattfinden.

Nächste technologische Schritte

Nach der Installation des Reaktordruckbehälters beginnen die Ingenieure mit der Montage weiterer Hauptkomponenten der Reaktoranlage. Dazu gehören lebenswichtige Systeme wie Dampferzeuger, Hauptumwälzpumpen und der Druckkompensator. Dieser Gerätekomplex gewährleistet den sicheren und stabilen Betrieb des Energieblocks.

Derzeit schreiten die Arbeiten zum Bau und zur Inbetriebnahme von insgesamt vier Energieblöcken auf Basis des russischen Projekts in Indien zügig voran. Es ist anzumerken, dass die ersten beiden Blöcke des KKW Kudankulam seit über zehn Jahren stabil Strom für die Wirtschaft des Landes liefern und ihre Zuverlässigkeit in der Praxis bewiesen haben.

Sobald das Projekt mit sechs fertiggestellten Energieblöcken die volle Leistung erreicht, wird das Kraftwerk zur Hauptstütze des Energiesystems im Süden Indiens. Dies ermöglicht es, den Energiebedarf des Bundesstaates Tamil Nadu mit 72 Millionen Einwohnern und der angrenzenden Regionen zu decken und die industrielle Entwicklung auf eine neue Stufe zu heben.

Während Usbekistan ebenfalls plant, die Kernenergie zu entwickeln, um seine Energieunabhängigkeit zu sichern, dienen solche Großprojekte in der Region und weltweit als wichtige Erfahrungsschule für Fachleute des Sektors.