Malaysisches Startup Respond.io sammelt 62,5 Millionen Dollar ein

Respond.io, eine Plattform für das Management der Kundenkommunikation, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie B erfolgreich 62,5 Millionen Dollar eingeworben. Diese von Camber Partners angeführte Finanzierungsrunde ermöglicht es dem Unternehmen, seine KI-basierten Dienste zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Dieser Erfolg wird als bedeutendes Ereignis für das malaysische Technologie-Ökosystem gewertet. Laut Techcrunch.com berichtet .

Das in Kuala Lumpur ansässige Unternehmen Respond.io wurde 2017 gegründet und löst das Problem von Unternehmen, mit Kunden über verschiedene Messenger zu kommunizieren. Laut TechCrunch hat der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens 35 Millionen Dollar erreicht und ist im Vergleich zum Vorjahr um 169 Prozent gestiegen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen mit einer Nettogewinnmarge von 30 Prozent arbeitet, was auf dem modernen SaaS-Markt (Software as a Service) ein seltener Wert ist.

Integration von AI und Messengern

Die Respond.io-Plattform vereint beliebte Apps wie WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Line, Telegram und WeChat in einem einzigen System. Dies ist besonders praktisch für Branchen, die eine langfristige Kundenkommunikation erfordern – etwa im Gesundheitswesen, im Autohandel, in der Bildung und im Tourismus. Wie Gründer Gerardo Salandra betonte, kaufen Menschen Autos oder teure Dienstleistungen nicht einfach, indem sie eine Website besuchen und ihre Bankkarte eingeben; sie möchten zuerst chatten und Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Der Hauptvorteil der Plattform sind ihre AI-Agenten. Diese KI-Assistenten bearbeiten eine große Anzahl von Anfragen ohne menschliches Eingreifen, qualifizieren potenzielle Kunden und schließen sogar Verkäufe ab. Derzeit verarbeitet das System mehr als 2 Milliarden Nachrichten pro Quartal. Das Aufkommen von Technologien wie ChatGPT ist für das Unternehmen kein Risiko, sondern dient als Wachstumstreiber.

Ein neuer Ansatz im Geschäftsmodell

Respond.io unterscheidet sich von seinen Wettbewerbern auch durch seine Preispolitik. Während viele westliche Unternehmen pro Benutzer (Seat) abrechnen, berechnet das malaysische Startup die Gebühren basierend auf dem Kommunikationsvolumen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Kosten zu optimieren, selbst wenn sie Personal abbauen und auf AI umstellen. Laut Salandra waren traditionelle Plattformen auf E-Mails und Anrufe zugeschnitten, während Messenger für sie lediglich eine Zusatzfunktion sind.

Die neu eingeworbenen Investitionen sollen für folgende Zwecke verwendet werden:

Erweiterung des Ökosystems durch den Erwerb anderer Tech-Startups;

Weitere Verbesserung der AI-Algorithmen;

Stärkung der Position im Segment der großen Unternehmenskunden (Firmen mit 200 bis 10.000 Mitarbeitern);

Expansion in internationale Märkte, insbesondere in den Regionen Asien und Naher Osten.

In Anbetracht der Tatsache, dass auch auf dem usbekischen Markt der Handel über Telegram und Instagram zunimmt, könnten Lösungen wie Respond.io in Zukunft zu einem relevanten Werkzeug für lokale Unternehmer werden. Die Unternehmensleitung ist überzeugt, dass die Nachfrage nach ihrem Service mit der Entwicklung der AI nur weiter steigen wird.