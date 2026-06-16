Honor bereitet sich darauf vor, eine echte technologische Revolution auf dem Smartphone-Markt auszulösen. Der bekannte Insider DigitalChatStation hat alle technischen Daten des neuen Honor X80 Pro Max Modells enthüllt. Es wird erwartet, dass das Gerät selbst die teuersten Flaggschiffe durch seine Rekord-Bildschirmhelligkeit und seine riesige Batteriekapazität in den Schatten stellt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist sein 6,8-Zoll-OLED-Display. Dieser Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 2788 x 1280 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Erstaunlichste ist, dass die maximale Helligkeit des Displays in bestimmten Bereichen 10.000 Nit erreicht, während sie über den gesamten Bildschirm 2.000 Nit beträgt. Dies garantiert eine perfekte Sichtbarkeit des Bildes selbst unter Sonnenlicht.

Bildschirmsicherheit und starke Stromquelle

Im Sinne der Nutzergesundheit haben Honor-Ingenieure eine hochfrequente PWM-Dimming- Technologie mit 3840 Hz implementiert. Dies reduziert die Augenermüdung erheblich. Das Gerät basiert auf dem Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor, was Energieeffizienz und ausreichend Leistung für tägliche Aufgaben gewährleistet.

In Bezug auf die Autonomie beansprucht das Honor X80 Pro Max die absolute Führung. Das Smartphone ist mit einem 11.000 mAh Akku ausgestattet, der eine 90W Schnellladetechnologie unterstützt. Mit einer solchen Kapazität muss der Nutzer mehrere Tage lang kein Ladegerät suchen, was besonders in Regionen wie Usbekistan mit aktiver Kommunikation und mobilem Internet relevant ist.

Schutz und intelligente Funktionen

Das Gehäuse des Geräts ist nicht nur schön, sondern auch extrem robust. Es ist nach den Standards IP66, IP68, IP69 und sogar dem höchsten IP69K-Standard geschützt. Dies bedeutet, dass das Smartphone vollständig resistent gegen Hochdruck-Heißwasserstrahlen und Staub ist. Eine Dicke von nur 8,08 mm und ein Gewicht von 203 Gramm sind beeindruckende Werte für einen so großen Akku.

Auch die Kameramöglichkeiten wurden nicht vernachlässigt. Die Hauptkamera ist mit einem 50 MP Sensor und optischer Bildstabilisierung (OIS) ausgestattet. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 8 MP. Zudem verfügt das Gerät über ein intelligentes System, das erkennt, in welcher Hand (rechts oder links) der Nutzer das Smartphone hält, und die Benutzeroberfläche entsprechend anpasst.

Laut ixbt.com sprengt das Honor X80 Pro Max die Grenze zwischen dem Mittelklasse-Segment und Flaggschiffen. Bisher wurden kein offizielles Veröffentlichungsdatum und kein Preis bekannt gegeben, doch seine Eigenschaften wecken bereits großes Interesse bei Technikbegeisterten.