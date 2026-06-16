T-Bank veröffentlicht neue iOS-App unter dem Namen EatsRate

Das russische Finanzunternehmen T-Bank (ehemals Tinkoff) hat eine aktualisierte mobile App für seine Investmentdienste vorgestellt. Dieses Release erregt Aufmerksamkeit nicht nur durch die Erweiterung der technischen Möglichkeiten, sondern auch durch die ungewöhnliche Methode, um die strengen Beschränkungen im App Store zu umgehen. Die App wurde auf der iOS-Plattform als kulinarischer Service getarnt veröffentlicht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem offiziellen Telegram-Kanal von T-Investments zielt die neue Software darauf ab, die Systemstabilität und die Performance erheblich zu steigern. Nutzer können nun eine komfortablere Benutzeroberfläche und eine Reihe neuer Analysewerkzeuge nutzen. Dies ist besonders wichtig für Investoren in der heutigen Zeit, in der sich die Marktdynamik schnell ändert.

Neue Funktionen und technische Möglichkeiten

In der neuen Version wurden zahlreiche Komfortfunktionen für Nutzer eingeführt. Insbesondere wurde ein separater Bereich zur Verfolgung von Auslandsaktien, Kryptowährungen und derivativen Finanzinstrumenten auf Basis verschiedener Indizes geschaffen. Dies ermöglicht es Investoren, ihre Portfolios umfassender zu analysieren.

Zudem wurde zur Beschleunigung des Handelsprozesses eine Funktion hinzugefügt, mit der Transaktionen direkt aus dem Chart heraus getätigt werden können. Auch das System für das Clearing von Futures und die detaillierte Berechnung von Marktpreisen wurde verbessert. Solche Änderungen steigern die Effizienz der Plattform sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger.

Auch das soziale Netzwerk "Puls" für Investoren innerhalb der App wurde nicht vernachlässigt. Auf dieser Plattform wurden nun thematische Diskussionen (Threads) und ein System für verschiedene Reaktionen eingeführt. Dies macht den Austausch von Erfahrungen und die Diskussion von Marktnachrichten zwischen den Nutzern interaktiver.

Installations- und Sicherheitsfragen

Für Besitzer von iOS-Geräten ist die App im App Store unter dem Namen EatsRate hinterlegt. Obwohl sie äußerlich wie ein Lebensmittel- und Kulinarik-Service aussieht, verwandelt sie sich nach dem Download in eine voll funktionsfähige Investmentplattform. Diese Methode gilt als vorübergehende Lösung gegen die aufgrund von Sanktionen erfolgende Löschung von Banking-Apps.

Für Android-Nutzer ist der Prozess etwas einfacher. Sie können die aktualisierte App direkt über die offizielle T-Bank-Website herunterladen. Experten empfehlen den Nutzern, nur offizielle Quellen zu verwenden und keine verdächtigen Links anzuklicken, da die Tarnung von Bankdiensten auch neue Möglichkeiten für Cyberkriminelle eröffnen kann.