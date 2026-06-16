Am Bahnhof „Delovoy tsentr“ der Moskauer Metro hat der Prozess der Erprobung und Inbetriebnahme von Drehkreuzen der neuen Generation begonnen, die in der russischen Hauptstadt hergestellt wurden. Diese Geräte unterscheiden sich grundlegend von den Vorgängermodellen, nicht nur im Design, sondern auch durch ihre hochtechnologischen Möglichkeiten. Laut ixbt.com wurden im westlichen Vestibül des Bahnhofs derzeit acht solcher Geräte installiert, wobei erwartet wird, dass ihre Zahl in Kürze um weitere neun erhöht wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neuen Drehkreuze sind in einem kompakten und ergonomischen Gehäuse ausgeführt, was eine effizientere Nutzung der Bahnhofsfläche ermöglicht. Vertretern des Moskauer Verkehrsministeriums zufolge steigern diese Anlagen die Passagierkapazität erheblich. Dies trägt insbesondere dazu bei, die Warteschlangen in den Metrostationen während der Rush Hour zu verringern.

Zahlungssysteme und innovative Lösungen

Der Hauptvorteil dieser Geräte liegt in ihrer Multifunktionalität. Sie sind für die Arbeit mit allen modernen Zahlungsmethoden angepasst. Insbesondere können Fahrgäste den Fahrpreis über folgende Wege bezahlen:

Virtuelle „Troyka“-Karten;

Schnellzahlungssystem (SBP);

Gesichtserkennungstechnologie (Face Pay).

Zudem sind die Drehkreuze mit farbigen Indikatoren und einem Vibrations-Feedback-System (haptisches Feedback) ausgestattet. Diese Funktion hilft dem Fahrgast, schnell zu erkennen, dass die Zahlung erfolgreich war. Derzeit sind die Geräte auf temporären Plattformen installiert, während die endgültigen Montage- und Einstellungsarbeiten durchgeführt werden.

Zukunftspläne und Effizienz

Der stellvertretende Bürgermeister von Moskau, Maksim Liksutov, betonte, dass dieses Projekt Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms ist. Planmäßig sollen bis Ende 2031 mehr als 4,5 Tausend Drehkreuze der neuen Generation in der Metro der Hauptstadt, dem Moskauer Zentralring und den zentralen Durchmessern installiert werden.

Die neue Konstruktion ermöglicht eine Erhöhung der Anzahl der Durchgangsspuren in den Bahnhöfen um 20 Prozent. Dies ist ein sehr wichtiger Indikator für das Transportsystem einer großen Megapolis. Die Geräte arbeiten schneller als die Vorgängermodelle, was eine hohe Effizienz bei der Steuerung der Passagierströme gewährleistet.

Auch unter usbekischen Bedingungen könnte die Nutzung solcher innovativen Erfahrungen bei der Modernisierung der Taschkent Metro, insbesondere die Erweiterung von Gesichtserkennungs- und kontaktlosen Zahlungssystemen, zusätzliche Annehmlichkeiten für die Fahrgäste schaffen.