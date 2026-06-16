Die Ära der wiederverwendbaren Technologien in der Weltraumforschung erreicht eine neue Stufe. Nach einer erfolgreichen 30-tägigen Zusammenarbeit mit der Internationalen Raumstation (ISS) bereitet sich das Dragon-Frachtraumschiff von SpaceX darauf vor, seine aktuelle Mission abzuschließen und zur Erde zurückzukehren. Dieses Schiff lieferte nicht nur die geplante Fracht, sondern bewies durch seine sechste Rückkehr erneut seine Zuverlässigkeit. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von ixbt.com soll das Dragon-Raumschiff, das im Rahmen der kommerziellen Versorgungsmission CRS-34 flog, am Dienstag von der Station abkoppeln. Wenn alle technischen Abläufe wie geplant verlaufen, wird das Schiff am Mittwoch im Pazifischen Ozean vor der Küste Kaliforniens landen. Dieses Fahrzeug war bereits an den Missionen CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 und CRS-32 beteiligt und fungiert als eine Art "Frachttaxi" zwischen dem Weltraum und der Erde.

Vorteile der Wiederverwendbarkeit

Für diese Mission wurde das Dragon-Raumschiff am 15. Mai dieses Jahres mit einer Falcon 9 Rakete vom Cape Canaveral in Florida gestartet. Diese von SpaceX-Ingenieuren entwickelte Technologie ermöglicht eine erhebliche Senkung der Kosten für den Frachttransport in den Weltraum. Jede erfolgreiche Rückkehr belegt, dass die Hülle des Schiffes und seine internen Systeme aus extrem widerstandsfähigen Materialien gefertigt sind.

Es ist anzumerken, dass die Rückkehr des Dragon-Raumschiffs für die wissenschaftliche Gemeinschaft von großer Bedeutung ist. Im Gegensatz zu den russischen Progress-Frachtschiffen verglüht Dragon nicht in den dichten Schichten der Atmosphäre. Progress-Schiffe werden nach Abschluss ihrer Mission in der Atmosphäre zerstört, und die nicht verbrannten Teile fallen in unbewohnte Gebiete des Ozeans. Dragon ist das einzige Frachtschiff, das in der Lage ist, die Ergebnisse wissenschaftlicher Experimente der ISS und defekte Geräte unbeschädigt zur Erde zurückzubringen.

Derzeit beobachten Experten aufmerksam das Abkoppeln des Schiffes von der Station und den Prozess des Wiedereintritts in die Atmosphäre. An Bord befinden sich mehrere hundert Kilogramm wissenschaftliche Proben und Forschungsmaterialien, die zur Erde transportiert werden müssen. Deren Sicherheit hängt direkt vom Hitzeschild und dem präzisen Funktionieren des Fallschirmsystems ab.

Der Erfolg dieser Mission ist das Ergebnis einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen SpaceX und NASA und dient als Grundlage für zukünftige Langstreckenflüge zum Mars und zum Mond. Wiederverwendbare Raumschiffe tragen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch zur Reduzierung von Weltraumschrott bei.