Illegaler Markt für defekte Elektroauto-Batterien in China aufgedeckt

·15·Technologie
Illegaler Markt für defekte Elektroauto-Batterien in China aufgedeckt

In China wurde ein groß angelegtes System im Zusammenhang mit dem illegalen Umlauf von abgelaufenen Batterien für Elektrofahrzeuge aufgedeckt. Einer Untersuchung des CCTV-Senders zufolge werden gefährliche Batterien, die eigentlich recycelt werden müssten, aufbereitet und massenhaft in Elektrofahrräder eingebaut. Dies verstößt nicht nur gegen technische Sicherheitsvorschriften, sondern führt auch zu einer Zunahme von Bränden auf den Straßen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Offiziellen Daten zufolge müssen defekte Energieeinheiten von zertifizierten Unternehmen recycelt werden. In der Praxis landen diese Batterien jedoch in geheimen Werkstätten. Dort ändern Techniker die Werksverkabelung, schalten Schutzsysteme aus und montieren Hochspannungsmodule mit 60 oder 72 volt. Dabei liegt die regulatorische Grenze für leichte Fahrzeuge für Endverbraucher bei 48 volt.

Geheime Werkstätten und gefährliche Modifikationen

Illegale Vertriebszentren verlangen für solche gefährlichen Modifikationen lediglich 20 Yuan (ca. 3 US-Dollar). Besonders besorgniserregend ist, dass auch einige offizielle Unternehmen aus dem Energiesektor in diese Kette verwickelt sind. Zertifizierte Werke, die Batterien auf dem Papier vernichten sollten, verkaufen diese in Wirklichkeit über illegale Kanäle weiter.

Diese Situation ist aus technischer Sicht extrem gefährlich. Experten betonen, dass in geheimen Werkstätten die Schutzschaltungen gegen Kurzschlüsse und Überlastungen absichtlich unterbrochen werden. Dies erhöht das Risiko einer Explosion oder eines Brandes jederzeit drastisch.

Statistiken und Folgen

Zahlen aus Berichten der Sicherheitsdienste zeigen, wie ernst die Lage ist:

  • Fast 33 Prozent aller Brände bei Elektrofahrrädern stehen im Zusammenhang mit illegalen Modifikationen der Schaltkreise;
  • 80 Prozent dieser Brände werden speziell durch abgelaufene Batterien verursacht, die aus Elektroautos ausgebaut wurden.
In Anbetracht der Tatsache, dass Elektrofahrräder und Scooter in den letzten Jahren auch auf dem Markt in Usbekistan populärer geworden sind, ist dieses Problem auch für unsere Region von dringender Bedeutung. Billige, verdächtige Ladegeräte könnten oft auf ähnlich illegale Weise hergestellt worden sein.

Derzeit ergreift die chinesische Regierung Maßnahmen, um diesen Schattenmarkt zu zerschlagen und den Recyclingprozess unter strenge Kontrolle zu bringen. Experten raten Nutzern, sich nur an offizielle Servicezentren zu wenden und keine eigenmächtigen technischen Änderungen an den Geräten vorzunehmen.

ChinaElektroautoBatterieSicherheitTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OneXPlayer X2 Mini Pro: Leistungsstärkster Handheld-PC mit AMD Ryzen AI Max+ vorgestelltOneXPlayer X2 Mini Pro: Leistungsstärkster Handheld-PC mit AMD Ryzen AI Max+ vorgestelltHeute, 13:29KI-Fehler beenden: Startup Probably sammelt 9 Millionen Dollar einKI-Fehler beenden: Startup Probably sammelt 9 Millionen Dollar einHeute, 13:27Commodore Callback 8020 für Digital Detox: Browserloses Smartphone vorgestelltCommodore Callback 8020 für Digital Detox: Browserloses Smartphone vorgestelltHeute, 13:25Astrobotic stellt Mondmodul Griffin-1 vor: Neue MissionsdetailsAstrobotic stellt Mondmodul Griffin-1 vor: Neue MissionsdetailsHeute, 12:56Redmi Turbo 5 kommt auf den globalen Markt: Riesiger Akku und langfristige UpdatesRedmi Turbo 5 kommt auf den globalen Markt: Riesiger Akku und langfristige UpdatesHeute, 12:24Microsoft Teams erkennt Anwesenheit von Mitarbeitern im Büro via Wi-FiMicrosoft Teams erkennt Anwesenheit von Mitarbeitern im Büro via Wi-FiHeute, 12:22
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht