In China wurde ein groß angelegtes System im Zusammenhang mit dem illegalen Umlauf von abgelaufenen Batterien für Elektrofahrzeuge aufgedeckt. Einer Untersuchung des CCTV-Senders zufolge werden gefährliche Batterien, die eigentlich recycelt werden müssten, aufbereitet und massenhaft in Elektrofahrräder eingebaut. Dies verstößt nicht nur gegen technische Sicherheitsvorschriften, sondern führt auch zu einer Zunahme von Bränden auf den Straßen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Offiziellen Daten zufolge müssen defekte Energieeinheiten von zertifizierten Unternehmen recycelt werden. In der Praxis landen diese Batterien jedoch in geheimen Werkstätten. Dort ändern Techniker die Werksverkabelung, schalten Schutzsysteme aus und montieren Hochspannungsmodule mit 60 oder 72 volt. Dabei liegt die regulatorische Grenze für leichte Fahrzeuge für Endverbraucher bei 48 volt.

Geheime Werkstätten und gefährliche Modifikationen

Illegale Vertriebszentren verlangen für solche gefährlichen Modifikationen lediglich 20 Yuan (ca. 3 US-Dollar). Besonders besorgniserregend ist, dass auch einige offizielle Unternehmen aus dem Energiesektor in diese Kette verwickelt sind. Zertifizierte Werke, die Batterien auf dem Papier vernichten sollten, verkaufen diese in Wirklichkeit über illegale Kanäle weiter.

Diese Situation ist aus technischer Sicht extrem gefährlich. Experten betonen, dass in geheimen Werkstätten die Schutzschaltungen gegen Kurzschlüsse und Überlastungen absichtlich unterbrochen werden. Dies erhöht das Risiko einer Explosion oder eines Brandes jederzeit drastisch.

Statistiken und Folgen

Zahlen aus Berichten der Sicherheitsdienste zeigen, wie ernst die Lage ist:

Fast 33 Prozent aller Brände bei Elektrofahrrädern stehen im Zusammenhang mit illegalen Modifikationen der Schaltkreise;

80 Prozent dieser Brände werden speziell durch abgelaufene Batterien verursacht, die aus Elektroautos ausgebaut wurden.

In Anbetracht der Tatsache, dass Elektrofahrräder und Scooter in den letzten Jahren auch auf dem Markt in Usbekistan populärer geworden sind, ist dieses Problem auch für unsere Region von dringender Bedeutung. Billige, verdächtige Ladegeräte könnten oft auf ähnlich illegale Weise hergestellt worden sein.

Derzeit ergreift die chinesische Regierung Maßnahmen, um diesen Schattenmarkt zu zerschlagen und den Recyclingprozess unter strenge Kontrolle zu bringen. Experten raten Nutzern, sich nur an offizielle Servicezentren zu wenden und keine eigenmächtigen technischen Änderungen an den Geräten vorzunehmen.