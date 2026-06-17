Vor dem Hintergrund der jüngsten Veröffentlichung geheimer Dokumente der US-Regierung und neuer Projekte von Steven Spielberg über Außerirdische sind die Debatten über übernatürliche Wesen, die die Erde besuchen könnten, erneut entbrannt. Umfragen in den USA und Australien zeigen, dass fast ein Drittel der Bevölkerung glaubt, dass Außerirdische unseren Planeten besuchen. Die Gesetze der modernen Physik und die gewaltigen Ausmaße des Universums machen solche Besuche jedoch nahezu unmöglich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das erste und grundlegendste Hindernis für solche Reisen die Entfernung. Proxima Centauri, der Sonne am nächsten gelegene Stern, ist etwa 40 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. Um diese Strecke mit Lichtgeschwindigkeit zurückzulegen, würde man 4,3 Jahre benötigen. Das schnellste vom Menschen geschaffene Objekt, die Parker Solar Probe, bewegt sich mit nur 191 km/s, was lediglich 0,064 Prozent der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Bei dieser Geschwindigkeit würde es 6.650 Jahre dauern, den nächsten Nachbarstern zu erreichen.

Das Zeit- und Energieproblem

Selbst wenn die Möglichkeit entstünde, sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, tritt Albert Einsteins Relativitätstheorie in Kraft. Mit zunehmender Geschwindigkeit verlangsamt sich der Zeitfluss. Beispielsweise wurde festgestellt, dass der NASA -Astronaut Scott Kelly nach einem Jahr auf der Internationalen Raumstation einige Millisekunden "jünger" war als sein Zwillingsbruder auf der Erde. Auf interstellaren Distanzen wird dieser Effekt so stark, dass sich das Leben auf der Erde bei der Rückkehr einer Crew bereits um hunderte von Jahren verändert haben könnte.

Die nächste ernsthafte Einschränkung betrifft die Energie. Nach den Gesetzen der Physik nimmt die Masse eines Objekts zu, je näher es sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, und es wird eine unendliche Menge an Energie benötigt, um es weiter zu beschleunigen. Derzeit gibt es keine Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht und in der Lage wäre, ein so gewaltiges Schiff anzutreiben.

Das Universum selbst ist eine gefährliche Umgebung für Reisende. Obwohl der Weltraum als Vakuum gilt, gibt es dort Gas- und Staubpartikel. Für ein Schiff, das sich mit extrem hohen Geschwindigkeiten bewegt, kann selbst ein einzelnes Wasserstoffatom zu einer starken Strahlungsquelle werden und das Schiff sowie seine Besatzung vernichten.

Obwohl theoretisch Modelle für Überlichtgeschwindigkeit wie der Alcubierre-Antrieb existieren, sind diese bisher nur mathematische Berechnungen auf dem Papier. In der Praxis müssten Außerirdische, sofern sie existieren, die Gesetze der Physik vollständig umgehen, um die Erde zu erreichen, was nach heutigem wissenschaftlichem Stand unmöglich ist.