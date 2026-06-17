Das wiederverwendbare Cargo Dragon Raumschiff von SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat seine jüngste Mission erfolgreich abgeschlossen und ist zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel landete sanft im Pazifischen Ozean südlich von San Diego vor der Küste Kaliforniens. Der Abschluss dieser Mission ist ein äußerst wichtiges Ereignis für die internationale Weltraumforschung, da er die Ergebnisse einzigartiger Experimente aus dem All an die Wissenschaftler überbrachte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Abschluss seines Orbitalflugs sank das Schiff mithilfe eines speziellen Fallschirmsystems auf die Wasseroberfläche. Nach der Landung um 05:08 Uhr Ortszeit erreichte ein SpaceX-Bergungsschiff das festgelegte Gebiet, um die Kapsel an Bord zu nehmen. Laut ixbt.com brachte das Schiff etwa 1,6 Tonnen wertvoller Fracht zur Erde zurück.

Wissenschaftliche Forschung und einzigartige Möglichkeiten

Der Hauptteil der zurückgeführten Fracht besteht aus Proben wissenschaftlicher Experimente, die von der Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt wurden. Es ist anzumerken, dass Cargo Dragon derzeit das einzige Frachtschiff der Welt ist, das in der Lage ist, Materialien von der ISS zur Erde zurückzubringen. Andere Frachtschiffe verglühen normalerweise in den dichten Schichten der Atmosphäre, was die Überlegenheit der SpaceX-Technologie zeigt.

Das Schiff war am 17. Mai dieses Jahres im Rahmen der CRS-34-Mission an der Station eingetroffen. Damals lieferte es 2,3 Tonnen Lebensmittel, notwendige Werkzeuge und wissenschaftliche Ausrüstung in den Weltraum. Nachdem das Schiff mehrere Wochen an der Station angedockt war, hat es nun seine Aufgabe vollständig erfüllt und die Laborergebnisse an die Fachleute übergeben.

Derzeit setzt eine internationale Besatzung von sieben Personen ihre Tätigkeit auf der Internationalen Raumstation fort. Das Team besteht aus den Roskosmos-Kosmonauten Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev und Andrey Fedyaev, den NASA-Astronauten Christopher Williams, Jessica Meir und Jack Hathaway sowie Sophie Adeno als Vertreterin der ESA (Europäische Weltraumorganisation).

Solche regelmäßigen Flüge im Bereich der Weltraumforschung gewährleisten nicht nur den technologischen Fortschritt, sondern auch die Stabilität der internationalen Zusammenarbeit. Die Wiederverwendbarkeit des Cargo Dragon Raumschiffs trägt dazu bei, die Kosten für Weltraumflüge erheblich zu senken, was in Zukunft auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan neue Türen im Bereich der Weltraumforschung öffnen könnte.