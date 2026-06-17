Die Slowtech-Revolution: Warum Menschen moderne Smartphones aufgeben und zu alten Gadgets zurückkehren

Die Welt der modernen Technologie hat sich in einem beispiellosen Tempo entwickelt und jeden Aspekt unseres Lebens digitalisiert. In letzter Zeit gewinnt jedoch ein gegenteiliger Trend unter den Nutzern an Bedeutung — die „Slowtech“-Bewegung. Erschöpft von ständigen Benachrichtigungen, endlosen Inhalten und dem Druck von Algorithmen, entscheiden sich Menschen bewusst für die Rückkehr zu einfachen Geräten mit eingeschränkter Funktionalität. Techcrunch.com berichtet darüber.

Kürzlich sorgte ein riesiges Werbeplakat für den iPod Shuffle in der New Yorker U-Bahn für Erstaunen. Tony Fadell, Designer des Geräts und einer der iPod-Gründer, betonte in einem Interview mit TechCrunch, dass er überrascht war zu sehen, wie sein zwanzig Jahre altes Produkt heute unter dem Motto „Null Bildschirmzeit“ beworben wird. Seiner Meinung nach ist dies ein klares Zeichen für eine technologische Sättigung.

Digitale Erschöpfung und das Bedürfnis nach „Friction“

Heutzutage können Smartphones fast alles: vom Bestellen von Essen bis hin zum Vereinbaren von Terminen. Diese Bequemlichkeit hat jedoch eine ständige Erreichbarkeit und Erschöpfung mit sich gebracht. Laut Joy Howard, Marketingdirektorin bei Back Market, sind die Menschen es leid, jede Minute ihres Lebens zu optimieren. Sie erwarten von der Technologie nicht mehr Nutzen, sondern Ruhe und die Möglichkeit zur Konzentration.

Interessanterweise betrachten moderne Nutzer die sogenannte „Friction“ (Reibung) — also eine gewisse Komplexität des Prozesses, die früher als technologischer Mangel galt — nun als Vorteil. Um beispielsweise Musik über einen iPod zu hören, muss man ihn an einen Computer anschließen und Lieder manuell hochladen. Dieser Prozess ermöglicht es dem Nutzer, seine Wahl zu schätzen und bewusst Musik zu hören, die er wirklich möchte, statt das, was ein Algorithmus vorschlägt.

Eine neue Ära der Retro-Gadgets

Unter der jungen Generation, die eine Welt ohne Smartphones nie erlebt hat, ist die Nachfrage nach folgenden Geräten sprunghaft angestiegen:

Kabelgebundene Kopfhörer — frei von Bluetooth-Verbindungsproblemen und ästhetisch ansprechend;

Alte Digitalkameras — da Fotos nicht sofort in sozialen Netzwerken hochgeladen werden können, dienen sie dem Genuss des Moments;

Retro-Spielkonsolen — bieten ein reines Spielerlebnis ohne Werbung und kostenpflichtige Inhalte;

CD-Player und Vinyl-Platten — ermöglichen ein physisches Erleben von Musik.

Dieser Trend ist nicht bloße Nostalgie, sondern ein Versuch, die menschliche Aufmerksamkeit zu schützen. Alte Kameras können keine Instagram-Stories hochladen, Retro-Spiele stören nicht mit Glücksspielwerbung und ein iPod spielt die Musik, die man wirklich liebt, und nicht nur die, die einem vermutlich gefallen könnte.

Austin Murray, Gründer des ehemaligen Unternehmens JAMDAT, erinnert sich, dass die Menschen Anfang der 2000er Jahre über die Idee lachten, auf dem Telefon zu spielen. Heute ist die Menschheit bereit, Millionen auszugeben, um zur Einfachheit jener Zeit zurückzukehren. Die Slowtech-Bewegung erinnert uns daran, dass nicht die Technologie unser Leben steuern sollte, sondern dass wir entscheiden müssen, wann und wie wir Technologie nutzen.