Mastodon plant Publikumserweiterung durch neue Funktion

·7·Technologie
Mastodon plant Publikumserweiterung durch neue Funktion

Mastodon, ein dezentrales soziales Netzwerk, hat einen wichtigen Schritt unternommen, um ein ernsthafter Konkurrent für Tech-Giganten wie X (ehemals Twitter) und Threads zu werden. In der neuesten Version der Plattform können Nutzer ihre Beiträge nun als Newsletter per E-Mail versenden. Diese Neuerung zielt darauf ab, das größte Problem des offenen sozialen Netzwerks zu lösen — das Publikumswachstum. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht meldet.

Diese mit dem Mastodon 4.6 Update eingeführte Funktion ermöglicht es Autoren, direkt mit ihren Abonnenten zu kommunizieren. Das Wichtigste dabei ist, dass Leser sich nicht im Mastodon-Netzwerk registrieren müssen, um die Newsletter zu empfangen. Dies macht die Plattform von einer bloßen X-Alternative zu einem komfortablen Ökosystem für unabhängige Content-Ersteller.

Synergie aus E-Mail und dezentralem Netzwerk

Die Kommunikation über das bewährte E-Mail-System wird erwartet, ein Hauptinstrument zur Gewinnung neuer Nutzer für Mastodon zu sein. Laut Mastodon richtet sich diese Funktion an große Medienorganisationen, unabhängige Journalisten und Blogger. Dadurch können sie ihr Publikum aufbauen, ohne an eine einzige Plattform gebunden zu sein, und ihre Abonnenten behalten, falls sie auf einen anderen Server umziehen müssen.

Obwohl das Standardlimit der Plattform 500 Zeichen beträgt, können Serveradministratoren dieses Limit ändern. Dies ermöglicht es, einige Server für die Verbreitung spezieller langer Artikel und Analysematerialien anzupassen. Zudem wurde für datenschutzbewusste Nutzer die Möglichkeit eines anonymen Abonnements geschaffen.

In der neuen Version gibt es nicht nur Newsletter, sondern auch ein aktualisiertes Design der Benutzerprofile und die Funktion "Collections" (Sammlungen). Diese Funktion arbeitet ähnlich wie "Starter Packs" in anderen Netzwerken und ermöglicht es Nutzern, Listen interessanter Accounts zu erstellen und zu teilen.

Derzeit gibt es im Mastodon-Netzwerk über 735.000 aktive monatliche Nutzer, wobei die Gesamtzahl der Accounts im System der offenen sozialen Netzwerke (fediverse) eine Million übersteigt. Um die neue Funktion zu nutzen, müssen Autoren über die entsprechenden Berechtigungen auf ihren Servern verfügen oder die von Mastodon angebotenen Hosting-Dienste nutzen.

Experten sind der Meinung, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, die Position der Mastodon-Plattform außerhalb der Big Tech-Ökosysteme zu stärken. Nutzer können nun ihren bevorzugten Autoren folgen, ohne an ein bestimmtes soziales Netzwerk gebunden zu sein.

MastodonTechnologieSoziales NetzwerkNewsletterInternet
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kleinster Radarsatellit der Welt beginnt Übertragung von ErdaufnahmenKleinster Radarsatellit der Welt beginnt Übertragung von ErdaufnahmenHeute, 17:59Amazon bereitet hunderte Satelliten vor: Projekt leidet unter RaketenmangelAmazon bereitet hunderte Satelliten vor: Projekt leidet unter RaketenmangelHeute, 17:30Yandex Pay Nutzer können Plus-Punkte jetzt in Bargeld umtauschenYandex Pay Nutzer können Plus-Punkte jetzt in Bargeld umtauschenHeute, 17:27KI-Risiko: Nur 16 % der Amerikaner vertrauen der Zukunft der TechnologieKI-Risiko: Nur 16 % der Amerikaner vertrauen der Zukunft der TechnologieHeute, 17:22Revolution in der Frauengesundheit: Clair Health entwickelt smartes Gerät zur HormonüberwachungRevolution in der Frauengesundheit: Clair Health entwickelt smartes Gerät zur HormonüberwachungHeute, 16:59Neuer Kommunikationskanal zwischen Russland und China in Betrieb: Internetgeschwindigkeit steigtNeuer Kommunikationskanal zwischen Russland und China in Betrieb: Internetgeschwindigkeit steigtHeute, 16:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht